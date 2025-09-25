Figueres torna a ser la capital de la cervesa artesana de l’Alt Empordà
Onze estands de cerveses i de productes d'alimentació s'instal·len a la Rambla divendres i dissabte, amb un programa que inclou música i màgia
DdG/Santi Coll
La cervesa artesana de l'Alt Empordà torna ser la protagonista a Figueres aquest divendres i aquest dissabte, dies 26 i 27 de setembre. Onze estands (set de cervesa i quatre d'aliments) s'instal·laran a la Rambla de la capital de l'Alt Empordà, escenari de la quarta edició de la Fira degustació de la cervesa artesana de l'Alt Empordà. El certamen estarà obert divendres de 17h a 22.30h, i dissabte d’11h a 14h i de 16h a 22.30h. S'hi podran tastar les cerveses de sis elaboradors de la comarca i també les de La Calavera de Sant Joan de les Abadesses, convidada aquest any. La Fira és organitzada per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament de Figueres.
Els sis productors artesans cervesers de l’Alt Empordà que hi participen són Cervesa de Roses (CDR), Cooperativa Cervesera Cadaqués, Notenfadis, Rufa, Limbik Co i Albera, a més del convidat La Calavera. D’altra banda, els quatre establiments d’alimentació són Serraplà, La Patagonia, Les delícies d’en Nil i Restaurant Boga. El got de vidre per beure la cervesa serà el mateix de cada any i es pot reutilitzar d’edicions anteriors i, si no, es podrà comprar a la fira per un euro.
Durant la presentació de l’edició d'enguany, els regidors Pilar Sánchez i Manel Rodríguez van destacar la importància que té per a Figueres l'organització d'esdeveniments lúdics que ajuden a "desestacionalitzar" el turisme que rep la ciutat al llarg de l'any. La titular de Fires i Mercats també va ressaltar el fet que la Fira de la Cervesa coincideix amb el Festival de Màgia, un espectacle que es podrà viure en directe a la Rambla aquest dissabte 27 de setembre. Manel Rodríguez també es va referir a la rellevància d'aquestes activitats com a reforç "de la capitalitat comarcal de Figueres", per donar continuïtat als èxits assolits amb l'etapa de la Vuelta i l'Acústica, entre altres propostes.
Cinc tastets temàtics
La quarta edició del certamen ha ampliat a cinc els tastets temàtics que s’han ofert els dies previs de la Fira: el 18 de setembre va tenir lloc al restaurant Granada Vins amb menú maridat amb l’associació del Llúpol amb sis plats maridats amb cerveses de la Fira, el 19 de setembre a la Casa Natal Salvador Dalí amb cerveses Limbik, el 20 de setembre a l’obrador Rufa amb visita inclosa i a La Baroteca amb cerveses CDR. I dijous 25 de setembre a les 19h, es va fer l’últim tastet al Balcó del Mercat, el nou espai enogastronòmic de l’altell de la plaça Catalunya amb cerveses Albera.
Actuacions musicals i màgia
Durant la Fira degustació de la cervesa artesana hi haurà una àmplia oferta d'espectacles i de concerts. El divendres hi actuarà Kilombo a les 18 h, amb versions de rumba i fusió llatina; i Els Delai a les 20.30 h, amb cançons de rumba, ska i balkan hip hop. El dissabte, el discjòquei PD Pawer ambientarà el migdia, a les 12 h, amb música soul, rocksteady, ska i reggae, i a la tarda hi haurà l'espectacle gratuït de màgia de Lola Mento a les 17.15 h, inclòs dins de la programació de la 3a edició del Festival Internacional de Màgia. Els grups The Sugar Daddies a les 18.30 h, amb versions de rock, i Without a les 20.30 h, de punk-rock, tancaran les actuacions musicals de la Fira.
El cartell, inspirat en un poema de Joan Maragall
Sònia Estévez ha estat la il·lustradora del cartell de la 4a Fira de la cervesa artesana, que, com cada any, està inspirat en el poema El pastor i la sirena de Joan Maragall, una metàfora visual que evoca l’essència de l’Empordà. En aquest diàleg amorós entre natura i mite s’hi ha afegit la cervesa, nexe folklòric que uneix aquests dos personatges. Cada any, un il·lustrador o il·lustradora de l’Empordà aporta la seva visió per al cartell de l’esdeveniment.
