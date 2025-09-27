Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ventalló

La Fira de l’Oli de Ventalló comptarà amb set productors

La trenta-tresena edició de la Fira ventallonina se celebra aquest diumenge, coincidint amb la Festa Major de Sant Miquel

Una imatge de la Fira de Oli de Ventalló de l’any passat.

Una imatge de la Fira de Oli de Ventalló de l’any passat. / Marc Testart

Marc Testart

Ventalló

La trenta-tresena Fira de l’Oli de Ventalló comptarà, aquest diumenge 28 de setembre, amb set productors d’oli -d’arreu de la comarca i del país- i al voltant de cinquanta parades, superant les 41 de l’any passat. Com a novetat, aquest any tindran la presència d’inflables per a la mainada, a més dels jocs de fusta -al carrer de la Bassa- i una exposició fotogràfica. "Fa anys que estem apostant per a redirigir la Fira, mantenint el contingut estrictament comercial", explica l’alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, afegint que "cal que hi hagi parades i oferta de productes, però això no ha de constituir-ne el nucli". Per al consistori de Ventalló, aquesta Fira "ha de tenir una ànima social, d’acollida a tots els públics: oferint als nouvinguts una finestra per conèixer-nos i, als que ja ens coneixen, mantenint l’interès perquè, any rere any, ens tornin a visitar. Volem -insisteix Costa- fer de la Fira de l’Oli un referent indispensable entorn de la festivitat de Sant Miquel".

Durant tot el dia de diumenge, a la plaça de la Font, hi haurà un espai de tallers i degustació de l’oli, mentre que, a la Rectoria, s’hi obrirà el bar de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola amb música d’ambient.

A les nou del matí, al Parc de la Bassa, oferiran una sessió gratuïta de Ioga, a càrrec de Caterina Yoga. També, hi haurà artistes itinerants amb Urban Sketch. Seguiran un espectacle infantil, a les 10:30 h, a la plaça Major, amb Sra. Bombolles, al mateix lloc on es ballarà Swing, a les dotze del migdia. A les cinc de la tarda, al Parc de la Bassa, hi haurà espectacle infantil amb Massatip. A la plaça Major, també a les cinc, la Cobla Cervianenca hi tocarà sardanes i hi faran el ball de gegants. A les sis de la tarda, de la Rectoria, en sortirà una ruta històrica , mentre que, a dos quarts de vull del vespre, Elvira Show women actuarà a la plaça Major.

Debat del sector

La Fira de l’Oli de Ventalló serà un espai per a fer-hi visible la realitat crítica que pateix el sector agrícola en aquests moments. "El canvi climàtic, la sequera i l’augment de costos estan posant en risc la continuïtat de moltes explotacions familiars, també al nostre territori", reflexiona l’alcaldessa, segons la qual"la Fira pot contribuir a sensibilitzar la població, a crear debat i a donar suport moral i social al món agrari, reconeixent la seva importància com a garant de territori, paisatge i alimentació. És, també -afegeix Costa- una forma de fer pressió des de la base perquè les administracions i la societat actuïn.

