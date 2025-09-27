Ventalló
La Fira de l’Oli de Ventalló comptarà amb set productors
La trenta-tresena edició de la Fira ventallonina se celebra aquest diumenge, coincidint amb la Festa Major de Sant Miquel
Marc Testart
La trenta-tresena Fira de l’Oli de Ventalló comptarà, aquest diumenge 28 de setembre, amb set productors d’oli -d’arreu de la comarca i del país- i al voltant de cinquanta parades, superant les 41 de l’any passat. Com a novetat, aquest any tindran la presència d’inflables per a la mainada, a més dels jocs de fusta -al carrer de la Bassa- i una exposició fotogràfica. "Fa anys que estem apostant per a redirigir la Fira, mantenint el contingut estrictament comercial", explica l’alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, afegint que "cal que hi hagi parades i oferta de productes, però això no ha de constituir-ne el nucli". Per al consistori de Ventalló, aquesta Fira "ha de tenir una ànima social, d’acollida a tots els públics: oferint als nouvinguts una finestra per conèixer-nos i, als que ja ens coneixen, mantenint l’interès perquè, any rere any, ens tornin a visitar. Volem -insisteix Costa- fer de la Fira de l’Oli un referent indispensable entorn de la festivitat de Sant Miquel".
Durant tot el dia de diumenge, a la plaça de la Font, hi haurà un espai de tallers i degustació de l’oli, mentre que, a la Rectoria, s’hi obrirà el bar de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola amb música d’ambient.
A les nou del matí, al Parc de la Bassa, oferiran una sessió gratuïta de Ioga, a càrrec de Caterina Yoga. També, hi haurà artistes itinerants amb Urban Sketch. Seguiran un espectacle infantil, a les 10:30 h, a la plaça Major, amb Sra. Bombolles, al mateix lloc on es ballarà Swing, a les dotze del migdia. A les cinc de la tarda, al Parc de la Bassa, hi haurà espectacle infantil amb Massatip. A la plaça Major, també a les cinc, la Cobla Cervianenca hi tocarà sardanes i hi faran el ball de gegants. A les sis de la tarda, de la Rectoria, en sortirà una ruta històrica , mentre que, a dos quarts de vull del vespre, Elvira Show women actuarà a la plaça Major.
Debat del sector
La Fira de l’Oli de Ventalló serà un espai per a fer-hi visible la realitat crítica que pateix el sector agrícola en aquests moments. "El canvi climàtic, la sequera i l’augment de costos estan posant en risc la continuïtat de moltes explotacions familiars, també al nostre territori", reflexiona l’alcaldessa, segons la qual"la Fira pot contribuir a sensibilitzar la població, a crear debat i a donar suport moral i social al món agrari, reconeixent la seva importància com a garant de territori, paisatge i alimentació. És, també -afegeix Costa- una forma de fer pressió des de la base perquè les administracions i la societat actuïn.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines