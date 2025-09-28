Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
El xef que va tenir catorze anys una estrella Michelin a Banyoles aposta en el seu nou establiment de Riudellots de la Creu per la tradició i el territori, en una proposta que dona molt protagonisme a la cuina amb foc de llenya
El cuiner Pere Arpa, que va tenir durant catorze anys una estrella Michelin a Banyoles, ha reobert l’històric restaurant Can Gelada de Riudellots de la Creu, a Palol de Revardit, per oferir-hi una proposta gastronòmica basada en les elaboracions tradicionals i el producte de territori, i en la qual hi tindrà un protagonisme molt important la cuina amb foc de llenya: «La idea és apostar per productes de molta qualitat, i de l’entorn, i fer-ne una cuina de territori: ara és època de caça, de llebre i de perdius, per exemple, i en farem. És el que sempre s’ha fet aquí».
A la carta de Can Gelada («cuinem amb llenya», s’hi pot llegir, com a lema) hi dominen les elaboracions tradicionals: des de macarrons amb cansalada a cargols guisats, passant per capipopta, escalivada, terrina de patè d’ànec, canelons de rostit, galta de vedella, esqueixada, fideus a la cassola... També hi a espai per als arrossos, força presència de productes vegetals («tenim cura de l’hort», apunta el cuiner) i una àmplia oferta de productes a la brasa de llenya, sobretot de carn però també de peix aprofitant la «situació privilegiada» del Pla de l’Estany, a pocs quilòmetres de la costa.
Pere Arpa va inciar-se a la cuina a l’Hostal Mas Ferrer, el negoci familiar, i després de formar-se amb xefs com Joan Piqué, Toni Sala i Martín Berasategui, va obrir El Rebost d’en Pere a Banyoles, que va ser reconegut el 2006 amb una estrella Michelin. Arpa mantindria aquesta estrella en el seu projecte posterior, Ca l’Arpa, un restaurant-hotel al centre de Banyoles, i la va revalidar anualment (excepte en l’edició de 2016 de la Guia vermella) fins que va tancar l’establiment (que també va arribar a tenir dos Sols Repsol), l’any 2021. Després va treballar a les cuines dels hotels Mas Lazuli de Pau, Villa Gala de Cadaqués, i Casa Anamaria de Vilademuls, i ara torna a posar en marxa un projecte propi. De fet, Pere Arpa comenta que ja feia temps que buscava un espai on poder tornar a obrir un restaurant seu, i l’ha trobat a la seva pròpia comarca, el Pla de l’Estany.
Mantenir el llegat
Can Gelada va tancar fa dos anys i mig per la jubilació dels propietaris i ara el cuiner de Banyoles el reobre amb la intenció de mantenir-ne el llegat, i conservant bona part de l’aspecte que tenia: «Hi hem fet alguns canvis per actualitzar una mica el que hi havia, però hem mantingut per exemple el nom, perquè les persones entrem i sortim, però les cases es mantenen». Arpa detalla que «Can Gelada és un restaurant històric, que en el seu moment anaven a les cases de pagès dels voltants a buscar els xais i els cabrits, els mataven aquí i els cuinaven. Ara això no ho podem fer, però aquesta filosofia m’interessa molt, aquesta proximitat, aquest treballar allò que et dona el territori més proper. Buscarem aquests productes autòctons i més propers». Com a declaració d’intencions, l’oli que apareix a la taula per amanir els plats és del Mas Auró d’Esponellà, i una de les postres que s’hi ofereixen és un pastís Massini clàssic, però amb tortada de Banyoles a la base.
Per a Pere Arpa, el restaurant ha de ser «l’espai on s’ajunti tot aquell producte que hi ha al voltant, és una mena d’aparador o d’eix conductor del seu entorn. I vas creant una xarxa». El cuiner rebla l’argumentació defensant que «quan vas a un lloc que no és el teu el que vols és tastar la cuina d’aquell territori; això és el que oferim aquí».
Can Gelada té un menjador amb capacitat per a una trentena de comensals, un reservat i una terrassa amb una vintena de places. Està obert tots els migdies menys els dimecres, i les nits de divendres i dissabtes. De dilluns a divendres, al migdia, s’hi pot fer un menú a un preu de 20 euros (primer, segon i postres). També s’hi pot menjar en qualsevol moment a la carta, en la qual s’ha procurat que els preus siguin molt ajustats: «Ca l’Arpa ja va ser en el seu moment el restaurant amb estrella Michelin més econòmic de la península. Volem un restaurant que sigui per a gent a qui li agrada menjar i no per a rics. Hem de fer alguna cosa mes assequible, que sigui sostenible», declara Pere Arpa.
El sabor de la llenya
El restaurant va obrir a principis de setembre i després d’una fase inicial de rodatge ja es troba en ple funcionament, si bé Arpa admet que «cuinar amb foc de llenya per a mi suposa un aprenentatge, perquè no és tan senzill com amb el carbó i t’has de reactivar». En aquest sentit, explica que està treballant amb fusta de roure, d’alzina i dels cítrics que hi ha a la finca, a més d’assecar fulles de marialluïsa: «Quan cuines amb gas, el sabor del plat depèn només des productes que poses a la cassola, en canvi, quan cuines amb llenya, que en facis servir una o altra ja influeix en el sabor dels aliments».
En la presentació del seu nou projecte, fa uns dies, Pere Arpa assenyalava que «mai he estat un cuiner que ho basi tot a la innovació. El que pretenc aquí és fer una revisió actualitzada de la cuina de proximitat. Tenim molt present com s’ha cuinat fins a dia d’avui, recordant com cuinaven les nostres àvies. Però agafem els coneixements d’aleshores i els adaptem als temps actuals, al tipus de cuina que hi ha ara i als gustos més recents, que són una mica més lleugers».
