Camprodon, capital de la galeta artesana
La setena edició de la Fira de la Galeta se celebra el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre amb la presència de més de cinquanta varietats i una trentena d'activitats repartides en nou espais
Una cinquantena de varietats de galetes artesanes seran presents a la Fira de la Galeta de Camprodon, que ha programat una trentena d'activitats en la seva setena edició, que se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre. La localitat ripollesa és el bressol de les emblemàtiques Galetes Birba, elaborades des del 1893 i que tenen un protagonisme especial en el certamen: per exemple, s'han organitat visites guiades a la fàbrica de Birba (totes les places ja estan exhaurides), i també una activitat per a tots els públics anomenada "Pintem Birba", que consistex a decorar uns murals de grans dimensions que reprodueixen una capsa de galetes de la marca.
Birba és, de fet, amb l'Associació de Comerç i Turisme La Vall de Camprodon, la patrocinadora d'aquesta fira, que promou l'Ajuntament de la localitat i que té com a objectiu "retre homenatge a la tradició galetera, reunint productors artesans, activitats familiars i una programació cultural i musical per a tots els públics", segons el comunicat en el qual s'anuncia el certamen.
La fira, les activitats de la qual s'han repartit en nou espais de Camprodon, estarà oberta dissabte dia 4 d'octubre d'11 a 21h, i diumenge 5 d'11 a 19h. Hi haurà pàrquings senyalitzats en diferents punts de la població perquè els visitants hi puguin deixar els seus vehicles i assistir als esdeveniments programats: activitats infantils, tallers creatius, mercat de galetes, exposicio de màquines i capses, showcookings, maridatges, actuacions musicals, mercat d'artesania...
Màgia, música i galetes
La inauguració de la fira, dissabte el matí, anirà a càrrec del Màgic Andreu, i a partir de llavors arrencarà l'ampli programa d'activitats organitzades, entre les quals hi haurà, un espectacle de màgia a càrrec del mateix Màgic Andreu, les actuacions musicals d'Aina da Silva (dissabte) i Mariona Escoda (diumenge), animació itinerant amb Els Pagesets (dissabte), tallers artístics com els de "Pintem Birba" i "Pinta el teu davantal", tallers creatius relacionats amb les galetes, la presència de la mascota de la fira, "La Cuki", maridatges de galetes Birba amb altres productes, i un llarg etcètera (la programació completa es pot consultar a www.firadelagaleta.cat).
Un dels eixos de la fira és el mercat de productors de galetes artesanes, en el qual hi participaran, a més de Birba, les pastisseries Duran de Sant Hilari Sacalm i Ca l'Armela de la Cellera de Ter, La Galeta Artesana de Girona, Olga Soler cakes and cookies de Ripoll, Hojaldre de Barcelona, Neules Sant Tirs de Puig Reig i Baked by Alba, a més de Snouts, firma especalitzada en galetes per a gossos. També hi haurà galetes sense gluten.
Galetes Birba, patrocinadora de la Fira, elabora galetes de manera artesanal des del 1893, amb ingredients naturals com ara ous frescos, oli d´oliva, mantega, xocolata, fruits secs... La mateixa empresa explica que "cada galeta té una recepta original i única, creada per mestres galeters, i un nom propi", i afegeix que "la majoria de les receptes s'han mantingut inalterables des de l'inici de la marca, el 1893. A més, el procés de fabricació respecta els ingredients, donant a cada galeta el temps de fornejat que necessita. Mai s'han fet servir en l'elaboració ni conservants, ni colorant ni oli de palma".
