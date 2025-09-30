Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Camprodon, capital de la galeta artesana

La setena edició de la Fira de la Galeta se celebra el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre amb la presència de més de cinquanta varietats i una trentena d'activitats repartides en nou espais

Una parada de Galetes Birba en un edició anterior de la Fira de la Galeta de Camprodon.

Redacció

Camprodon

Una cinquantena de varietats de galetes artesanes seran presents a la Fira de la Galeta de Camprodon, que ha programat una trentena d'activitats en la seva setena edició, que se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre. La localitat ripollesa és el bressol de les emblemàtiques Galetes Birba, elaborades des del 1893 i que tenen un protagonisme especial en el certamen: per exemple, s'han organitat visites guiades a la fàbrica de Birba (totes les places ja estan exhaurides), i també una activitat per a tots els públics anomenada "Pintem Birba", que consistex a decorar uns murals de grans dimensions que reprodueixen una capsa de galetes de la marca.

Birba és, de fet, amb l'Associació de Comerç i Turisme La Vall de Camprodon, la patrocinadora d'aquesta fira, que promou l'Ajuntament de la localitat i que té com a objectiu "retre homenatge a la tradició galetera, reunint productors artesans, activitats familiars i una programació cultural i musical per a tots els públics", segons el comunicat en el qual s'anuncia el certamen.

Una actuació musical a la Fira de la Galeta.

La fira, les activitats de la qual s'han repartit en nou espais de Camprodon, estarà oberta dissabte dia 4 d'octubre d'11 a 21h, i diumenge 5 d'11 a 19h. Hi haurà pàrquings senyalitzats en diferents punts de la població perquè els visitants hi puguin deixar els seus vehicles i assistir als esdeveniments programats: activitats infantils, tallers creatius, mercat de galetes, exposicio de màquines i capses, showcookings, maridatges, actuacions musicals, mercat d'artesania...

Màgia, música i galetes

La inauguració de la fira, dissabte el matí, anirà a càrrec del Màgic Andreu, i a partir de llavors arrencarà l'ampli programa d'activitats organitzades, entre les quals hi haurà, un espectacle de màgia a càrrec del mateix Màgic Andreu, les actuacions musicals d'Aina da Silva (dissabte) i Mariona Escoda (diumenge), animació itinerant amb Els Pagesets (dissabte), tallers artístics com els de "Pintem Birba" i "Pinta el teu davantal", tallers creatius relacionats amb les galetes, la presència de la mascota de la fira, "La Cuki", maridatges de galetes Birba amb altres productes, i un llarg etcètera (la programació completa es pot consultar a www.firadelagaleta.cat).

L'activitat &quot;Pintem Birba&quot;, en una edició anterior de la Fira.

Un dels eixos de la fira és el mercat de productors de galetes artesanes, en el qual hi participaran, a més de Birba, les pastisseries Duran de Sant Hilari Sacalm i Ca l'Armela de la Cellera de Ter, La Galeta Artesana de Girona, Olga Soler cakes and cookies de Ripoll, Hojaldre de Barcelona, Neules Sant Tirs de Puig Reig i Baked by Alba, a més de Snouts, firma especalitzada en galetes per a gossos. També hi haurà galetes sense gluten.

Galetes Birba, patrocinadora de la Fira, elabora galetes de manera artesanal des del 1893, amb ingredients naturals com ara ous frescos, oli d´oliva, mantega, xocolata, fruits secs... La mateixa empresa explica que "cada galeta té una recepta original i única, creada per mestres galeters, i un nom propi", i afegeix que "la majoria de les receptes s'han mantingut inalterables des de l'inici de la marca, el 1893. A més, el procés de fabricació respecta els ingredients, donant a cada galeta el temps de fornejat que necessita. Mai s'han fet servir en l'elaboració ni conservants, ni colorant ni oli de palma".

