Emprenedoria
Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
L’establiment Semprecalma, liderat per Raquel Carrera s'ha reinventat en plena crisi del sector pesquer
El projecte de salaó tradicional d'anxoves ha estat reconegut pel programa Terra d’Oportunitats 2025, impulsat per CaixaBank i el GALP Costa Brava
Sònia Fuentes
Raquel Carrera ha sabut transformar la crisi del sector pesquer en una oportunitat per innovar sense perdre les arrels. Des de Llançà, al capdavant de la peixateria Semprecalma, ha recuperat l’ofici de la salaó tradicional d’anxoves, elaborant-les de manera artesanal amb peix de proximitat.
El projecte ha estat reconegut pel programa ‘Terra d’Oportunitats 2025’, que premia iniciatives vinculades al mar i al medi ambient. Gràcies al boca orella i la fidelitat dels seus clients, les seves anxoves ja es poden degustar en tres restaurants de París.
Visibilitzar l'emprenedoria
‘Terra d’Oportunitats’ és una iniciativa impulsada per CaixaBank i el GALP Costa Brava. A més d’una ajuda monetària directa, el programa ofereix formació, assessorament i visibilitat a projectes com el de Raquel Carrera, que aposten per la sostenibilitat, la innovació i la tradició com a motors de futur per a les comunitats pesqueres. "Ens va avisar Jordi Fulcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà i president del GALP Costa Brava, que hi havia aquesta convocatòria de suport a projectes vinculats al mar. No la coneixíem i li estem molt agraïts".
El negoci, liderat per ella i ideat per Jordi Granollers, el seu marit —pescador de quarta generació que ja no surt a la mar, però continua vinculat al sector—, combina la venda tradicional de peix amb la salaó d’anxoves i degustacions a peu de carrer. "Només venent peix és molt difícil tirar endavant. Ara es cuina poc, costa molt vendre peix fresc, i calia donar valor afegit al que fem", explica Raquel Carrera.
Degustacions per apropar el producte
Des del 2017, elaboren anxoves amb sal seguint el mètode tradicional, però també han evolucionat cap a productes llestos per a consumir, com ara anxoves amb oli, salmó marinat, pop o carpaccios de gamba i d’escamarlà de Llançà. "La degustació ens permet apropar el producte i fer visible tota la feina de la peixateria", afegeix.
Raquel Carrera es mostra satisfeta pel reconeixement al seu projecte, una aposta per mantenir viva la tradició de la salaó artesanal d’anxoves, tal com la feien els seus avis. Confia que el premi permeti donar més visibilitat a la seva feina: "A més de la venda directa a la botiga, també venem a través de la web. Ha estat per nosaltres una manera d’estabilitzar el negoci".
De Llança al cor de París
El punt d’inflexió va arribar gràcies a un client fidel de la peixateria, veí de Cotlliure que va parlar del producte a un amic seu, propietari d’un restaurant a París. "El bocaorella és el que millor funciona", reconeix. Avui ja són tres els restaurants parisencs que compren les anxoves Cap de Creus de Peixateria Semprecalma: La Dernière Goutte, Le Garde Champetre i Willi’s Wine Bar. Aquest últim, amb un xef japonès al capdavant, va quedar fascinat en tastar-les per primera vegada. "Fa més de dos anys que ens fan comandes regulars i continuen repetint", explica amb gran satisfacció. També un dels propietaris de dos dels restaurants va visitar personalment la peixateria, aquest estiu passat, i es va endur tot l’estoc disponible, explica Carrera que confia que "se sumin molts més". "Per ara a Llançà ja són diversos establiments que confien en els nostres productes", s’enorgulleix Carrera.
La crisi del sector pesquer
Sobre la crisi del sector pesquer apunta que és fruit de "la combinació de diferents factors: restriccions cada cop més dures per a la pesca, una disminució de captures i una pujada generalitzada dels preus a la llotja, que fa que el peix fresc sigui cada vegada menys accessible, tant per als professionals com per als consumidors. I, a més, cada cop es cuina menys per desgràcia", assenyala Raquel Carrera. El sector viu una situació complexa: "Cada cop entra més producte de fora al mercat, sovint criat en vivers i venut a preus molt baixos als supermercats, molt per sota del que pot assumir una peixateria tradicional", denuncia. Aquesta situació, conclou, posa contra les cordes el pe petit comerç local: "Les peixateries, i el petit comerç en general, pateixen una gran crisi. Vivim principalment de la temporada d’estiu".
Guardonen la sostenibilitat de Boireta Private Tours, a l’Escala
CaixaBank, en col·laboració amb el GALP Costa Brava, ha posat en marxa el programa Terra d’Oportunitats al litoral gironí, una iniciativa destinada a fomentar l’emprenedoria i la creació d’ocupació vinculada al sector marítim i pesquer. El projecte també busca contribuir a la diversificació econòmica i a la preservació del patrimoni cultural i natural del territori. En aquesta edició, s’han reconegut diversos projectes de la comarca, com Anxoves Cap de Creus (Llançà), liderat per Raquel Carrera, i Boireta Private Tours (l’Escala), impulsat per Hannah Martinell.
Boireta aposta per un turisme sostenible amb sortides privades en embarcacions tradicionals que permeten descobrir el litoral, el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes, connectant els visitants amb la natura i la cultura marítima local. També han estat distingits Pepita 1969 (l’Estartit), de Núria Font i Robert Ponjoan, que transforma una antiga barca de pesca en un espai per a esdeveniments gastronòmics, i Alegria (l’Estartit), d’Isaac Moya, dedicada a la pesca selectiva i sostenible.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts