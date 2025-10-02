Les tavernes, protagonistes d'una nova campanya gastronòmica a Palamós
Temps de Tavernes donarà el tret de sortida aquest divendres, oferint propostes de tapa i beguda i un sorteig de premis
L'Ajuntament de Palamós ha apostat per omplir els vespres de tardor d'enguany amb la campanya gastronòmica de nova creació Temps de Tavernes, que té per objectiu posar en valor aquesta tipologia d'establiments. En aquesta línia, la primera edició retrà homenatge al palamosí Josep Maria Torné Samí "Moni", fundador de la mítica taverna Can Moni del municipi.
Així, des d'aquest divendres i fins al 19 d'octubre, un total de 12 tavernes oferiran, a un preu de 4,5 euros, una tapa especial elaborada per a la campanya acompanyada d'una beguda. En concret, els establiments participants són: Arrels Taverna, La Barberia, Barjaula, Can Moni, Can Nicanor, Divins, El Galeó, El Mirador, La Closca de Palamós, L'Encís, Mala Uva i Rumba.
Des de l'Ajuntament de Palamós indiquen que, amb motiu d'aquesta nova proposta, s'ha editat un llibret gratuït que es podrà recollir a l'Oficina de Turisme o les tavernes participants, on es pot trobar, per una banda, informació sobre la campanya, les tavernes que hi participen i la seva proposta de tapa i, per l'altra, una butlleta on el públic podrà col·leccionar segells cada vegada que tasti una tapa i entrar en dos sortejos diferents.
Tots els participants que aconsegueixin quatre segells entraran directament en el sorteig d'un menú gastronòmic per a dues persones. Aquells que n'aconsegueixin dotze, entraran en el sorteig d'un gran lot de productes locals, una activitat gastronòmica i un menú gastronòmic per a dues persones.
A banda, el públic també podrà votar la tapa que els hagi agradat més, que posteriorment serà reconeguda amb el premi a millor tapa del Temps de Tavernes 2025.
