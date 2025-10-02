Quaranta tapes per menjar-se Castelló d'Empúries i Empuriabrava
L'edició d'enguany de la ruta gastronòmica EmpuriaTapes se celebra del 3 al 12 d’octubre i compta amb la participació de 40 establiments
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha presentat la nova edició de l’EmpuriaTapes, una proposta gastronòmica que se celebra del 3 al 12 d’octubre i compta amb la participació de 40 establiments de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Cada tapa participant en la iniciativa que se serveixi en aquests establiments anirà acompanyada d’una beguda i tindrà un cost de 3,50 euros. La gran novetat d’aquest any és una aplicació mòbil oficial de l’esdeveniment, que permet a l’usuari consultar el mapa de la ruta, veure la fitxa de cada tapa amb filtres per tipologia i al·lèrgens, i participar en la votació popular dels locals.
Els establiments que participen en aquesta edició són: 9 color, Allioli, Ams, Azur, Barazza, Bistro Montserrat, Coco, D-Lux, El camí de l'Ibizkus, El Churrasco, El Forn -antic Forn Cusí-, El Racó del Comte, El Rincón Cubano, Empordà, Enjoy It, Gran Café, Hiper Montserrat, Japa2go, JR, Kintxo, L'Aquario Chez Christelle, L'arté Caffé, La Tagliatella, La Taverna Silenus, La Terraza, Le Puigmal, Le Yauchting, Minigolf Carmansó, Nàutic Da Agostino, Noray, Pago Pago, Portofino, Pura Brasa, Roos, Sikim, Taró, Tony's, Txot's, V&P Platja, Xenxo's, Xiringuito Escribà i Yeti.
En la presentació del certamen, l’alcaldessa Anna Massot destacava l’EmpuriaTapes com a “aparador gastronòmic” i “motor de dinamització econòmica i comercial”, segons un comunicat de l'Ajuntament. També assenyalava que l’app “millora l’experiència del públic, facilita la tria de tapes, mostra al·lèrgens o intoleràncies i aporta dades per a una presa de decisions amb criteri”.
Segons el comunicat, la regidora de Promoció Econòmica, Helena Solana, remarcava durant la presentació que la ruta “connecta Castelló d’Empúries i Empuriabrava, assegurant activitat en els eixos principals”. A més, subratllava la varietat de l’oferta: carn, peix, marisc, opcions vegetarianes i postres que combinen producte local amb tendències gastronòmiques.
Una nova aplicació
L’aplicació mostrarà un mapa amb establiments i geolocalització, permetrà filtrar per tipus de tapa i al·lèrgens (incloent-hi opció sense gluten), accedir a fitxes dels locals i consultar en temps real el rànquing de les tapes més votades.
El vot popular i del jurat
Com en anteriors edicions, les tapes participants a l'EmpuriaTapes opten a uns premis que guardonen les millors, i que seran concedit tant per un jurat professional com pel vot popular. El públic podrà votar mitjançant l’aplicació: un cop visitat el local, haurà d’escanejar un codi QR per fer la seva valoració. Prèviament, serà necessària la confirmació del correu electrònic per garantir la validesa del vot. Aquests premis reconeixeran la qualitat i la creativitat dels restauradors.
En l’edició anterior, els guanyadors de la millor tapa per votació del públic van ser: en primer lloc, Enjoy It; en segon lloc, Bistro Montserrat –que es va classificar per segon any consecutiu– i, en tercer lloc, el Japa2go. D’altra banda, el jurat professional va atorgar tres distincions als restaurants Enjoy It, Noray de l’Hotel Port Salins i Xiringuito Escribà, el qual han premiat les darreres tres edicions.
