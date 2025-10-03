Arrenca el segon Fòrum Gastronòmic de Figueres
L’esdeveniment, que se celebra a la Rambla i s'allarga fins diumenge, vol acostar la gastronomia al públic i posar en valor la cuina empordanesa
La Rambla de Figueres és l’escenari d’una nova edició del Fòrum Gastronòmic Ciutat, des d'aquest divendres i fins diumenge. La segona edició del certamen pretén ser un punt de trobada entre la cuina de proximitat, els professionals i el públic en general. Com a novetats d'aquest any, el Fòrum compta amb fins a una trentena d’expositors i allarga l’horari d’obertura: divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 11 de la nit, dissabte des de les 10 del matí i fins a les 11 de la nit i diumenge de 10 del matí a les 5 de la tarda.
L’esdeveniment reuneix productors, restauradors i artesans agroalimentaris en una fira de caràcter popular que vol acostar la gastronomia al públic i posar en valor la cuina empordanesa. Es faran demostracions culinàries durant el cap de setmana de la mà de xefs reconeguts com ara Mateu Casañas, Javi Martínez o Guillem Gavilán, sessions gastronòmiques, concursos i opcions de tast. També compta amb un ampli mercat d’expositors, on els visitants poden conèixer de primera mà els productors i adquirir-ne els productes.
Al llarg dels tres dies es podran degustar productes del segell Girona Excel·lent com ara cerveses, còctels, vins, olis, làctics, embotits i aliments de 5a gamma. També prepararan plats representatius del territori els membres de la Cuina del Vent, format per professionals empordanesos del món de la gastronomia. Cuinaran mandonguilles amb sípia, caneló cruixent d’oca amb peres, pollastre amb poma i prunes, arròs sec de cananes i escamarlans amb mussolina d’all i ronyons amb vi ranci.
També hi tindran presència els restaurants de l'Alt Empordà distingits amb alguna estrella Michelin, com el Miramar de Llançà, l'Empòrium de Castelló d’Empúries, el Castell Perelada de Peralada i el Voramar de Portbou; així com altres establiments com el Compartir de Cadaqués o l’Hotel Duran i el Motel Empordà de Figueres.
El dolç primer
La cuina dolça esdevé de nou un dels pilars del Fòrum, que celebra la segona edició del concurs de brunyols de l’Empordà. L'acte és aquest divendres i el guanyador rebrà com a premi la possibilitat de ser el protagonista d’una ponència per explicar els secrets d’aquestes postres. Aquest certamen va néixer l’any passat, quan es va premiar l’establiment Maia Flequers.
El Fòrum Gastronòmic de Figueres començarà amb una xerrada per repassar l’evolució al llarg del temps del pa i la xocolata i per entendre el seu paper en el present. En parlarà el mestre xocolater Arnau Triola, que ha treballat en diversos establiments com ara la Rectoria, Divinum, Botic, Celler de Can Roca, Casa Cacao i el Restaurant Castell Perelada; i Agnès Julià, de la fleca i obrador Lleva’t, a Aninyonet de Puigventós.
Coincidint amb el fet que aquest any Catalunya ha estat reconeguda com la Regió Mundial de la Gastronomia per l'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), el Fòrum es marca com a principal objectiu posar en valor i dinamitzar la riquesa de la cuina de l’Empordà a partir d’un programa que alterna plats dolços i salats representatius del territori. El certamen, organitzat per l'empresa gironina Incatis amb col·laboració de l'Ajuntament de Figueres, neix a partir del Fòrum Gastronòmic Girona, un dels esdeveniments més referents del sector.
