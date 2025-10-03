La icònica anxova de l’Escala torna a celebrar la seva festa
S'han programat diversos actes aquest cap de setmana i també una nova edició de la Ruta de la Tapa, que s’allargarà fins el diumenge 12 d'octubre
L’Escala és un any més l’escenari de la Festa de l'Anxova, un esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició. Aquest cap de setmana (3, 4 i 5 d’octubre), la vila empordanesa viu un homenatge a les arrels marineres i a la feina de generacions de dones i homes que han fet de l’anxova un producte icònic arreu del món. A banda de la Festa, des d’aquest cap de setmana i fins al 12 d’octubre tindrà lloc una nova edició de la Ruta de la Tapa, amb la participació de 23 establiments locals.
Durant el primer cap de setmana, la Fira ofereix un programa gastronòmic, cultural i musical per enriquir la celebració. El primer dia, divendres 3 d’octubre, tindrà lloc la presentació del llibre Salaó és nom de dona. Homenatge a les treballadores de les fàbriques de salaó de L’Escala, de Lurdes Boix, i comptarà amb l’estrena del documental La salaó de peix a Empúries i L’Escala. Una indústria mil·lenària, a l’Alfolí de la Sal. El dissabte 4 d’octubre al migdia es proposarà als visitants un Quiz de l'Anxova, un concurs per equips amb preguntes sobre la història del poble i la cultura anxovera, acompanyat de tastos de vins i tapes. El dissabte 5 a la nit, un concert gratuït de Jazz by the Sea amb Paula Peso entretindrà el públic, amb un repertori de soul, R&B i funk a l’escenari de La Punta.
Aquesta edició comptarà amb la presència del periodista Toni Cruanyes, reconegut amb el guardó Anxova d’Or per la difusió que ha fet del producte en els seus espais i escrits. La pregonera serà la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, amb vincles personals amb la vila. L’acte central es farà el diumenge 5 d’octubre a les 12 h a La Punta, i inclourà el pregó, el lliurament de l’Anxova d’Or, seguits d’una degustació popular d’anxoves a La Riba i una cantada d’havaneres a la platja amb el grup Oreig de Mar.
Ruta de la Tapa
Més enllà dels actes d’aquest cap de setmana, un dels plats forts de la festa torna a ser la Ruta de la Tapa de l’Anxova, que es farà del 3 al 12 d’octubre amb la participació de 23 establiments locals. Cada restaurant i bar proposarà una tapa creativa amb l’anxova com a protagonista, i enguany hi ha una novetat destacada: el tradicional "passaport" de paper se substitueix per la nova app mòbil “Tapa de l’Anxova”.
L’aplicació, que ja es pot descarregar per estar a punt per a l’inici de la ruta, permetrà segellar els tastos amb codis QR, consultar els locals participants, veure distàncies i horaris, i sobretot votar per la millor tapa i la més original. A més, només per participar-hi, els usuaris entraran en diferents sortejos: Qui llegeixi els QR de tots els locals i voti a la millor tapa, entrarà en el sorteig d’un àpat al restaurant El Celler de Can Roca. Qui provi nou tapes de fora del nucli antic entrarà al sorteig d’un tour en avioneta que els permetrà veure des de l’aire les ruïnes d’Empúries, l’Escala, Cala Montgó, Albons i Viladamat. Qui provi les catorze tapes de dins el nucli entrarà al sorteig de cinc vals de 50 euros a gastar als establiments associats a l’UBET i al sorteig de cinc lots d’anxoves.
A més, coincidint amb la 35a edició, l’administració de loteria L’Anxova Milionària regalarà una participació de 0,35 euros per al sorteig de Nadal amb cada tiquet de degustació de pa amb tomata i anxoves.
