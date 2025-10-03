L’avellana és la protagonista del cap de setmana a Brunyola
La localitat selvatana acull la 31a edició de la Fira de l’Avellana de la Selva, que se celebra els dies 3, 4, 5 i 11 d’octubre
Brunyola torna a ser aquest cap de setmana la capital catalana de l’avellana amb motiu de la 31a edició de la Fira que se celebra els dies 3, 4, 5 i 11 d’octubre. Aquest cap de setmana tindrà lloc un sopar popular, una cursa, xerrades, concursos, tallers gastronòmics i concerts, entre altres activitats. El pròxim cap de setmana, el municipi serà l'escenari del 19è Concert Avellana Jove, amb actuacions de Germà Negre, Dinastia Z i Dj Ryna. La Fira de l'Avellana neix amb la voluntat de donar visibilitat als productors locals i reconeixement al producte estrella del municipi.
A més de Brunyola, a la comarca de la Selva la producció d’avellana es localitza a Amer, la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar. També n’hi ha a Bescanó i Vilablareix, del Gironès. En total són vuit municipis selvatans i dos del Gironès els que en produeixen.
El tret de sortida de la Fira serà aquest divendres al vespre a la Sala Ricard Teixidor amb la presentació del documental “30 anys de l’avellana a Brunyola i la Selva”. Hi assistiran el president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals; l'alcalde del consistori, Roger Puigdevall; així com diversos diputats, consellers i regidors de la major part dels municipis selvatans. Després de les intervencions de les autoritats, tindrà lloc una degustació de productes elaborats amb avellana, un acte que té el suport dels restaurants locals i la col·laboració de les iniciatives gastronòmiques de la Selva guardonades amb el segell Girona Excel·lent 2025-2026.
Degustacions, tallers i concerts
Els actes de dissabte començaran amb la Cursa Popular “Avellana Límit”. La sortida es farà a dos quarts de nou del matí a la plaça de Brunyola i els assistents podran triar entre dos recorreguts: un de 10 quilòmetres i un de 21. En acabat, els organitzadors oferiran esmorzar als participants. Els interessats s’han d’inscriure prèviament a través de la web www.avellanalimit.cronosports.com.
Paral·lelament, hi haurà degustació i venda d'avellanes de la Selva i productes derivats a la plaça Brunyola, un espai reservat per als productors. A més, als entorns de la plaça, també hi haurà parades de productes artesans. A l’Ajuntament, es presentaran les exposicions “30 anys de la fira de l’avellana”, “Els remences a Brunyola i Sant Martí Sapresa” i "Màquines de collir avellanes, passat i present". El matí acabarà amb un taller medicinal que organitza el Consorci del Ter, i a les dotze del migdia es farà una caminada popular per explotacions d’avellanes a càrrec de l’Associació de Productors d’Avellana de Brunyola.
La tarda de dissabte donarà protagonisme als més petits amb el taller infantil “construcció d’una caixa de niu” a càrrec de Joan Ventura i una visita guiada al castell de Brunyola amb Lourdes Serra. També es farà un concert i una animació a càrrec del grup selvatà Atrapasomnis i per a tota la família es farà una xerrada històrica titulada “Els remences a Brunyola i Sant Martí Sapresa” a càrrec de Ricard Teixidor. El darrer acte del dia serà el sopar popular, que aquest any celebra la setena edició. Per assistir-hi, caldrà que els interessats reservin prèviament a l’Ajuntament. El sopar anirà acompanyat d’un espectacle teatral a càrrec dels Amics de Brunyola.
Sardanes, cantada d'havaneres i més concerts
El diumenge arrencarà amb una caminada i un taller de descoberta de la flora i fauna selvatana a càrrec de Joan Ventura. Com a novetat d’aquest any, hi haurà una concentració de tractors antics a l’entrada de Brunyola, de les deu del matí a la una del migdia. També tindrà lloc una missa a l'església parroquial, amb les veus de la coral del GEiEG. Els castellers també hi tindran presència amb una actuació dels Castellers de la Selva i Castellers de Caldes de Montbui. Per acabar el matí i obrir la gana, un taller gastronòmic posarà punt final als actes fins a la tarda.
Els actes es reprendran a dos quarts de cinc de la tarda amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Cassà a la plaça de l’Església. Paral·lelament, es farà una visita guiada al castell de Brunyola a càrrec de Lourdes Serra. A partir de les sis s’iniciaran els concursos que es faran a la plaça de Brunyola: el setè concurs de collir avellanes, Memorial Joan Horta; el 21è Concurs internacional d’esclovellar avellanes, el Memorial Joan Mascort, la 14a Cursa amb sacs a l’esquena i el Memorial Pere Parera. El diumenge clourà els actes a dos quarts de les set del vespre amb una cantada d’havaneres, que anirà a càrrec d’Els Pescadors de l’Escala, i el públic podrà beure rom cremat a la plaça de Brunyola.
El segon cap de setmana de la Fira de l’Avellana de la Selva donarà protagonisme al 19è Concert Avellana Jove amb les actuacions de Germà Negre, Dinastia Z i Dj Ryna. Tindrà lloc el dissabte 11 d’octubre, a partir de les dotze de la nit, a la plaça Brunyola. L’activitat, organitzada per l’Associació de joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa, és gratuïta i de lliure accés.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor