Els vins dolços de l'Empordà triomfen als Premis Vinari 2025
Cinc cellers empordanesos, premiats en diferents categories
Els Premis Vinari han tornat a reconèixer l’excel·lència dels vins i escumosos de Catalunya en la seva tretzena edició. La gala, celebrada al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, ha distingit els millors productes de la temporada. Els vins de la DO Empordà han estat protagonistes en l'apartat de vins dolços. En els guardons han tingut especial protagonisme els vins de la Conca de Barberà i els escumosos de Corpinnat. El Millor Vi Català 2025 ha estat el Grans Muralles 2020 de la Família Torres (DO Conca de Barberà),
En la categoria Vins dolços, rancis i de postres, el gran or ha estat per Torre de Capmany, Celler Pere Guardiola (DO Empordà) i la medalla d’or per Airam, Espelt Viticultors (DO Empordà), Sol i Serena, Celler Molí de Rué (DO Tarragona) i Solera 1931 Espolla - Garnatxa d'Empordà, Celler Coop. d’Espolla (DO Empordà).
Altres vins de l'Empordà premiats han estat el Finca Malaveïna 2022, Perelada (DO Empordà), medalla d'or en la categoria de Negres criança; i l'Ethèric Blanc de Noirs, Vinyes d’Olivardots (DO Empordà), que rebut el Premi Vinari Gràfiques Varias a la Millor Etiqueta.
En la categoria de Blancs joves, Vinyes del Grau Garnatxa Blanca 2024, Celler Josep Vicens (DO Terra Alta) ha guanyat el gran or i Anaïs Muscat 2024, Celler U més U (DO Penedès), Comabella 2024, Celler Aymar (DO Catalunya) i Freyé Parellada Muscat 2024, Vallformosa (DO Penedès) la medalla d'or.
Pel que fa Blancs brisats, el gran or ha estat per Ninot de Bellotes – Blanc 2023, Celler Rialla (DO Terra Alta), mentre que la medalla d'or l'han rebut Coratge de Cal Pagès 2024, Celler L'Antic Magatzem (DOQ Priorat), Nos Macabeu Brisat 2024, Cellers Unió (DO Terra Alta) i Solista Garnatxa Blanca Brisat 2022, Celler Bielsa Ruano (DO Terra Alta).
En l'apartat de Blancs criança, el gran or ha estat per Laquarta Blanc 2n Any Vinyes Velles 2023, Sant Josep Vins (DO Terra Alta) i la medalla d'or per Agaliu 2023, L'Olivera (DO Costers del Segre), Cultivare Xarel·lo 2020, Vallformosa (DO Penedès) i Gamberro Blanc 2023, Modernista Celler (DO Terra Alta).
En la categoria de Vins rosats, Giné Rosat 2024, Buil Giné (DOQ Priorat) ha guanyat el gran or i Lola Bel 2024, Les Vinyes del Convent (DO Terra Alta), Maset Eufòria 2024, Cellers Maset (DO Penedès) i Masia Freyé Syrah Sumoll 2024, Vallformosa (DO Penedès) la medalla d'or.
Respecte els Negres joves, Castell d'Or Vi Negre Trepat 2024, Castell d'Or (DO Conca de Barberà) ha guanyat el gran or, mentre que Nos Friends&Fun 2024, Cellers Unió (DO Montsant), Porrera Vi De Vila Negre 2024, Celler Vall Llach (DOQ Priorat) i Sot Neral Syrah 2024, Carviresa (DO Costers el Segre) s'han endut la medalla d'or.
Pel que fa a Negres criança, el gran or ha estat per Els Pájaros 2022, Celler de Capçanes (DO Montsant) i la medalla d'or per Finca Malaveïna 2022, Perelada (DO Empordà), Ritme Negre 2022, Ritme Celler (DOQ Priorat) i Turó De Les Abelles 2022, Finca Viladellops (DO Penedès).
Quan als Negres de guarda, el gran or l'ha rebut Grans Muralles 2020, Família Torres (DO Conca de Barberà) i la medalla d'or Clos Monlleó 2012, Sangenís I Vaqué (DOQ Priorat), La Rasa d'Exibis 2020, Can Serra Dels Exibis (DO Pla de Bages) i Roc Nu 2013, Clos Pons (DO Costers del Segre).
En l'apartat d'Escumosos rosats joves, el gran or ha estat per Planas Albareda Cava Rosat 2023, Planas Albareda (DO Cava) i la medalla d'or per Gran Barón Brut Rosé 2024, Vallformosa (DO Cava), Roger Goulart Brut Rosé Coral 2023, Roger Goulart (DO Cava) i Vallformosa Classic Rosé Brut 2024, Vallformosa (DO Cava).
Pel que fa als Escumosos rosats gran reserva, Amor Nature By Jovani 2022, Jovani Vins - Cava Jovani (DO Cava) ha guanyat el gran or i Duran Rosé Gran Reserva 2020, Ramon Canals (DO Cava), Jaume Giró Giró Pinot Noir Reserva Brut 2022, Jaume Giró Giró (DO Cava) i Rara Avis Ardea Brut Rosé 2022, U més U (DO Cava) la medalla d’or.
Respecte als Escumosos blancs joves, Castell d'Or Cava Brut 2023, Castell d'Or (DO Cava) ha guanyat el gran or i Cygnus Albireo Brut 2023, U més U (DO Cava), Mistinguett Brut 2024, Vallformosa (DO Cava) i Segura Viudas Brut 2024, Grup Freixenet (DO Cava) la medalla d’or.
En l'apartat d'Escumosos blancs, el gran or ha estat per Raventós Rosell Heretat 2022, Raventós Rosell (DO Cava) i la medalla d’or per Ancestral Macabeu Vinya Les Pedres 2022, Can Lleó de Vilanoveta (DO Penedès), Lacrima Baccus Heretat Brut Guarda 2022, Bardinet Wines (DO Cava) i Vilarnau Brut Reserva Orgànic 2022, Caves Vilarnau (DO Cava).
I pel que fa als Escumosos blancs gran reserva, el gran or ha estat per La Llena 2020, Celler Viader (Corpinnat) i la medalla d’or per Maset L'avi Pau 2021, Cellers Maset (DO Cava), Miquel Pons Brut Nature Reserva 2021, Caves Miquel Pons (DO Cava) i Sello - Gran Reserva Brut Nature 2020, Alsina Sardà (DO Cava).
Respecte als Escumosos blancs llarga criança, el gran or ha estat per Maria Bernet 2014, Celler Júlia Bernet (Corpinnat) i la medalla d'or per 1915 2019, Celler Canals i Munné ((DO Cava)), Duran 5v Gran Reserva RD 2010, Celler Ramon Canals (DO Cava) i Jaume Giró I Giró Selecte 2015, Caves Jaume Giró Giró (DO Cava).
Premis especials
El Premi Vinari al Millor Celler ha estat per Vallformosa; el Premi Vinari a la Trajectòria Professional en el Món del Vi per Joan Juvé i Santacana; el Premi Vinari Gràfiques Varias a la Millor Etiqueta per Ethèric Blanc de Noirs, Vinyes d’Olivardots (DO Empordà); el Premi Vinari Nissan al Millor Projecte Ecològic per Espelt viticultors; el Premi Vinari AGBAR a la millor iniciativa de recuperació de vinya per Grameimpuls i el Premi Vinari a la Promoció Internacional del Vi Català per Álvaro Ribalta (Master of Wine).
