L'all és el protagonista a la Fira de Cornellà amb varietats del producte, receptes i tradició
El municpi homentage les dones enforcadores i la tradició artesanal amb un programa farcit d'activitats
Els alls són els protagonistes aquest cap de setmana a la Fira de l'All de Cornella de Terri que omple les places i carrers de cabeces de diferents varietats que es produeixen a la comarca. El visitant pot conèixer una gran mostra d'aquest producte o participar de les múltiples activitats programades fins diumenge. Les dones enforcadores i a la tradició artesanal del poble reben un homenatge en aquesta 29 edició.
L’all, com a producte agrícola, sempre ha tingut un paper molt rellevant a la cuina i a l’economia de la zona. Durant dècades, a Cornellà i rodalia, es cultivava i es preparava per vendre’l als mercats de la comarca i de més enllà. Un element clau d’aquesta tradició eren les enforcadores, dones del poble que s’encarregaven d’“enforcar” els alls, és a dir, enllaçar-los i preparar-los en garbes o trenes per tal de transportar-los i comercialitzar-los.
La tradició s'ha representat en el cartell d'aquesta edició amb una imatge plena de simbolisme i arrelament obra d'Ariadna Sala.
La Fira i el disseny del cartell fan valdre "el treball artesanal, el vincle entre generacions i la força de les coses fetes a mà" fent visible la importància de les dones en la història pagesa del municipi.
La Fira Comercial, d'Artesania i Alimentació
A primera hora del matí s'ha obert la jornada amb un esmorzar al bar de la Fira i l’obertura de la Fira Comercial, d’Artesania i Alimentació + Mercat de l’All, que estarà obert fins a les deu del vespre amb degustacions com el botifall, la botifarra elaborada amb all, la venda de productes locals i demostracions de l’ofici d’enforcar alls.
El programa d'enguany ha volgut reinterpretar l'essència d'un receptari popular, amb la participació de persones del poble que comparteixen receptes típiques amb l'all com a protagonista.
La gastronomia amb l'all ve acompanyada d'un programa festiu amb cultura popular i música.
La fira va començar divendres amb diverses activitats i el Sopar Popular de l’All, amb la mítica Butifall, hamburguesa d’all, mongetes i pa amb tomàquet. I per acabar la primera jornada, concert del grup All Foll.
Però avui, a banda del mercat, continua amb activitats com el 4×4 Vall del Terri – Clàssics Vall del Terri al polígon Pont-Xetmar, una trobada d’intercanvi de plaques de cava, i una exhibició dels Amics del Ball en Línia.
Concurs d'all i oli
Al migdia s'ha celebrat el concurs d'all i oli, amb una dotzena de participants en un dels actes més tradicionals de la fira, seguit a la tarda pel TIR-ALL (concurs de llançament d’alls), el taller de manualitats del CESP del Terri i el TAST-ALL, una exhibició culinària amb els cuiners Lluc Quintana (Can Xapes) i Jordi Àvila.
La jornada continuarà amb música: Tard’All musicAll amb Stand 2 a les 19:30 h i el concert de Gerard Solano.
La Fira Comercial i el Mercat continua el diumenge acompanyat del Parc Infantil Familiar, la Fira del Desembaràs Infantil i la demostració de les Puntaires del Pla de l’Estany.
Es podrà gaudir dels espectacles familiars “Les trementinaires” (10 h i 11 h) i de l’actuació castellera amb els Esperxats de l’Estany, Colla Castellera del Baix Montseny i Castellers del Riberal.
A la tarda, hi haurà l’espectacle “El mag frustrat” (16 h), una audició de sardanes amb la Principal de Porqueres (17:30 h) i, per tancar la fira amb alegria, l’espectacle musical itinerant “Tutti Veus – No em toquis el cuplet”, a partir de les 19 h, al recinte firal.
Els últims butifalls i entrepans se serviran a les vuit del vespre.
Amb gairebé tres dècades d’història, la Fira de l’All de Cornellà del Terri s’ha convertit en un dels esdeveniments més emblemàtics del Pla de l’Estany, on la cultura popular, la memòria col·lectiva i la gastronomia es donen la mà en un ambient festiu i proper.
