Aquest és el millor brunyol de l'Empordà
S'ha anunciat en el marc del Fòrum de Gastronòmic de Figueres i el fa un negoci familiar fundant el 1879
Després de l’èxit de l’any passat, el Fòrum Gastronòmic Ciutat, que es fa a Figueres, ha celebrat la segona edició del concurs que tria el Millor Brunyol de l’Empordà. Ha tingut lloc aquest divendres a l’Escola d’Hostaleria Institut Olivar Gran de Figueres, amb la participació de pastissers, flequers i cuiners de les comarques gironines amb punts de venda oberts al públic.
El guanyador ha estat la pastisseria Quer, segons el veredicte del jurat format per reconeguts professionals del sector. Quer és un negoci familiar amb més d’un segle de vida, fundat el 1879, amb fleques a Cadaqués i Port de la Selva. Cinc generacions després, els germans Eduard i Sergi Quer han introduït noves tècniques de pastisseria, amb textures i sabors renovats i una aposta per productes més saludables.
"Estem molt satisfets i orgullosos d’aquest premi"
Com no podia ser d'una altra manera, des de la pastisseria Quer es valora molt positivament el premi. "Sempre és benvingut que et reconeguin la feina ben feta, així que estem molt satisfets i orgullosos d’aquest premi", explica Eduard Quer. "Som la cinquena generació del negoci familiar i hem portat la fleca a un vessant més renovat, però el brunyol és un dolç de tota la vida, que el meu besavi ja feia. Els productes d’avui dia són de més qualitat i això ens ajuda a fer-los encara més bons i saludables", afegeix.
Cal destacar que el guanyador ha obtingut un estand al Fòrum Gastronòmic Ciutat i aquest dissabte oferirà una xerrada amb demostració sobre la preparació dels brunyols.
