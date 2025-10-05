L’Escon de Llambilles, 50 anys potenciant la cuina artesana
L'establiment, dirigit per la segona generació de la família Marés, va organitzar una festa d'entrada gratuïta on es van servir plats com els seus mítics calamars a la romana
Oli i fregidora nets i a una temperatura ideal (ni molt freda ni molt calenta), combinat amb uns calamars de bona qualitat i una massa fet a mà per a arrebossar-los. El que a priori es presenta com una recepta senzilla de calamars a la romana que tothom pot fer a casa, el restaurant l'Escon de Llambilles ha aconseguit perfeccionar aquesta fórmula, de tal manera que el plat s'ha convertit en un dels productes insígnia de l'establiment, que enguany arriba als 50 anys.
Així, els calamars a la romana van ser un dels menjars que es van servir a la festa que es va celebrar divendres amb motiu d'aquest aniversari i que va comptar amb aproximadament 350 assistents, la gran majoria convidats a través del boca a boca al restaurant. "Més que una invitació, volíem fer un agraïment als clients per aquests cinquanta anys que han vingut aquí", explica Jordi Esteve. Juntament amb la seva parella, Dolors Marés, i el germà d'aquesta, Xavier Marés, conformen la segona generació que regenta l'establiment. Els mateixos afirmen que en tots aquests anys han mantingut una "clientela fidel" que es veu representada en els "fills i nets dels pares i avis que han vingut des de sempre a l'Escon": "La festa també ha de servir perquè cadascú expliqui o s'expressi amb una història del que ha viscut aquí durant 50 anys".
La celebració, d'entrada gratuïta, va comptar amb les actuacions de la cantant Laura Encesa i el grup d'havaneres Les Anxovetes, a més de la presència d'autoritats com l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, i l'expresident de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras Espigol.
Família i tradició amb un toc de modernitat
Un altre dels eixos de la festa van ser els productes que van aportar alguns dels proveïdors del restaurant, els mateixos des de l'inici del negoci, quan fa 50 anys Victoria Estrany, coneguda afectuosament com "la tieta de l'Escon", va fundar aquest establiment juntament amb la seva neboda Maria Rosa i el marit d'aquesta, Esteve Marés. La família ja tenia un restaurant a Bescanó, El Turó dels Cavalls. "Vam venir a Llambilles amb clientela feta", explica Marés, fuster de professió i encarregat d'executar gran part del mobiliari de l'Escon.
Amb els anys, la direcció del restaurant ha passat a mans de dos dels fills del matrimoni, Dolors i Xavier, si bé tots els membres de la família aporten el seu granet de sorra a la gestió del negoci. Per exemple, Marés ajuda en temes de jardinera i a fer els cafès, mentre que el marit de Dolors, Jordi Esteve, dona un cop de mà els caps de setmana. Tots junts també han tirat endavant algunes modernitzacions, com la creació d'una zona "chill-out" a la terrassa.
Amb tot, l'essència de la cuina artesana no s'ha perdut, afirmen des del nucli familiar: "Els cuiners fan els sofregits, pelen les patates, etc. Entren a treballar a les vuit per tenir-ho tot a punt per al servei". "La qualitat és molt alta i els preus més aviat baixos", declaren. En aquest sentit, posen el focus en els canvis que ha experimentat el món de l'hostaleria: "Abans a la zona hi havia tres restaurants, ara vint. T'has d'espavilar". Amb tot, remarquen que "dissabtes i diumenges emplenem, i hem de dir que no a entre 40 i 60 persones".
