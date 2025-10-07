L’Escala organitza el primer ronqueig de tonyina salvatge en directe
La localitat empordanesa estrena el dissabte 11 d'octubre la Festa de la Tonyina amb tall en viu, degustacions i música
Aquest dissabte 11 d’octubre, la plaça de l’Església de l’Escala serà l’escenari del primer ronqueig en directe de tonyina salvatge que es fa a la localitat. La demostració formarà part de la primera edició de la Festa de la Tonyina, una jornada gastronòmica impulsada per un grup de joves restauradors escalencs amb la voluntat d’apropar al públic aquest peix tan apreciat i reivindicar-ne el valor com a producte local i de proximitat.
El ronqueig —nom que prové del so que fa el ganivet en lliscar per l’espina dorsal del peix, com un ronc profund— és un antic art d’especejament de la tonyina, molt arrelat a Andalusia però encara poc conegut a Catalunya. Durant el procés, el mestre ronquejador separa amb precisió les diferents parts del peix —com la ventresca, el morrillo o la parpatana—, cadascuna amb usos i textures molt particulars a la cuina.
L’activitat començarà a les 11 del matí i s’allargarà fins al vespre. A més de l'especejament en directe de la tonyina, la jornada inclourà una taula rodona sobre les quotes de pesca d'aquest peix a la Mediterrània, una degustació de tapes creatives elaborades pels cuiners que impulsen la iniciativa i música en viu amb una sessió de vinils a càrrec de The Vives&Stuff i ThisOrder.
La iniciativa està liderada per Àngela Gómez, del restaurant escalenc Can Koya, i també hi participarà Josep Lluís Sureda, en representació de la Confraria de Pescadors de l’Escala. Els organitzadors volen que aquesta primera edició sigui el punt de partida d’un esdeveniment anual que combini gastronomia, cultura marina i sensibilització sobre la pesca sostenible.
