Roses homenatja Juli Soler, l'altra ànima del Bulli
El Castell de la Trinitat serà l'escenari aquest divendres d'un acte per recordar, deu anys després de la seva mort, el copropietari del revolucionari restaurant de Cala Montjoi, amb la participació de Ferran Adrià, Josep Roca i altres noms destacats de la gastronomia catalana
Roses recordarà aquest divendres Juli Soler, copropietari amb Ferran Adrià del restarant El Bulli de Roses i una de les figures més carismàtiques de la gastronomia catalana en les últimes dècades. Coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, el Castell de la Trinitat acollirà un acte d’homenatge impulsat per l’Associació d’Empresaris Roses–Cap de Creus, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses.
Juli Soler va ser molt més que el soci de Ferran Adrià: va reinventar la sala i el servei, convertint-los en un espai de creativitat al mateix nivell que la cuina. Amb la seva energia, el seu esperit lliure i una sensibilitat musical i humana inusual, va contribuir a fer del Bulli un lloc únic. La seva manera d’entendre la relació amb el client i l’equip ha deixat a més una empremta profunda en generacions de professionals.
L’acte d’homenatge, conduït pels periodistes Cristina Jolonch i Pau Arenós, reunirà algunes de les veus més properes al seu llegat: Ferran Adrià, Josep Roca, Rita i Panxo Soler, Ferran Centelles, i destacats representants de la gastronomia a Catalunya com Mateu Casañas, Jaume Subirós, Albert Adrià, Toni Gerez i Albert Raurich, entre d’altres, molts dels quals van passar per El Bulli, autèntic planter de cuiners, cambrers, sommeliers i altres professionals.
Durant la vetllada es projectaran vídeos commemoratius elaborats per Visual 13, hi haurà parlaments i recordatoris personals, i l’acte es clourà amb un tast gastronòmic de productes del territori, i una selecció de vins i còctels a càrrec de Manel Vehí, tot plegat acompanyat per una selecció musical de Panxo Soler i el DJ Adrià Giner.
Abans d'aquest homenatge, a les sis de la tarda es descobrirà la placa de l’Aula Gastronòmica de Roses, que a partir d’ara portarà el nom de Juli Soler.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí