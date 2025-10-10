Llagostera és un any més la capital dels bolets
La Fira del Bolet, que se celebra durant aquest cap de setmana, posa en valor la tradició boletaire i gastronòmica amb tastets, concursos, menús especials als restaurants i altres activitats culturals
Llagostera celebra la 23a edició de Fira del Bolet durant aquest cap de setmana, del 10 al 12 d'octubre, un certamen que s'organitza anualment en plena temporada de bolets i que té per objectiu posar en valor la tradició boletaire amb un conjunt d'activitats relacionades amb el món micològic. La Fira ha anat creixent en nombre d'assistents cada any i va superar els 10.000 visitants en l'edició passada, convertint-se en imprescindible en el calendari dels amants del bolet.
A més, del 12 al 27 d'octubre, un total de 9 restaurants del municipi se sumen a les jornades gastronòmiques del bolet, oferint menús especials que posen en valor aquest producte de temporada. Els preus dels menús varien entre els 30 i 80 euros, oferint una àmplia varietat de propostes per a tots els gustos. Els restaurants participants són: Els Tinars, Ca la Maria, Cal Degollat, L'Atelier Dagà Clos, Entre Terres, Can Cassoles, El Carril9, Ca l'Artau i La Pedra. Alguns ofereixen els menús només algunes dates concretes dins d'aquest període.
Tastets boletaires
Aquest divendres, el municipi dona el tret de sortida al certamen amb un tastet de receptes boletaires a les 19h a la plaça de Catalunya. L'endemà, dissabte 11, engegarà la programació del matí a les 8h un concurs de caçar bolets per a aquells que s'hagin inscrit prèviament, i a les 12h, es lliuraran els bolets trobats a l'Ajuntament. El mateix matí, a les 9.30h, s'organitzarà una excursió familiar al bosc de la torre i, en finalitzar, tindrà lloc un esmorzar popular amb la col·laboració dels segadors de Llagostera.
Iniciant els actes de la tarda, a les 18.30h es lliuraran els premis del concurs de caçar bolets i es guardonaran el bolet més gran, el més estrany i el cistell més variat. Per acabar la jornada, a les 22h tindrà lloc la festa "Tocats del Bolet Fest", al Local Polivalent, organitzada per la Comissió de Festes.
El diumenge 12 d'octubre, la gastronomia tindrà un gran pes i bolets com el rossinyol, el pinetell o l’ou de reig seran els protagonistes de la jornada, a més d'un ingredient imprescindible a la cuina catalana. Des de primera hora del matí fins ben entrada la tarda, el nucli antic del poble s'omplirà amb centenars de parades de mestres boletaires venent tota mena de bolets locals. També s'oferiran els tastets boletaires de Taverna del Casal amb menjars variats del bolet a la plaça de la Llibertat, Taverna de UE Llagostera i CF Base Llagostera amb menús i tapes a la plaça de Can Caciques i un dinar popular organitzat pel Casino Llagosterenc amb un menú de botifarra amb seques a la plaça Catalunya.
Una altra novetat d'enguany és la proposta de Dones s(àvies) de Llagostera que oferiran tallers de conserves de bolets a les 16.30h a la plaça Conxita Pijuan. Els infants també podran participar en la cuina amb un taller gastronòmic infantil a la Casa de les Vidues, a la plaça Llibertat número 1, durant el matí i la tarda del diumenge. Així mateix, una demostració d'oficis antics sorprendrà els visitants durant tot el diumenge a la plaça del Mercat.
Activitats culturals i musicals
Complementant el mercat, la Fira oferirà un catàleg amb una àmplia varietat d'activitats culturals: una visita del campanar de l'església de Sant Feliu, una trobada de puntaires, una exposició de bolets naturals, visites a l'exposició Museu Emili Vilà i al Museu de Can Caciques, l'exposició "Del pou a l'aixeta", l’activitat "Petits artistes de la natura: land-art" i, per als més petits, sessions de jocs de taula, tallers familiars, i un espai de jocs infantils amb matèria natural. A les 12h, els Minyons de Santa Cristina d'Aro i els Castellers de la Selva organitzaran una Diada Castellera. Com a novetat d'enguany, els Minyons de Santa Cristina d'Aro duran a terme un taller de castells obert a grans i petits.
El diumenge a la 13h, es lliuraran els premis: Ou de Reig de Llagostera, per la tasca a favor del poble, el Premi Cistella de Plata, atorgat per l'Associació RES COM Llagostera i el Premi Forquilla de Plata, atorgat per l'Associació de Restaurants de Llagostera.
Per acabar, la música ambientarà el diumenge al matí amb una actuació musical del grup Grana i Moscatell a les 11h a la plaça del Castell, i posarà punt final a la Fira del Bolet l'actuació musical de Coi Els Montgrons a les 17.30h, seguint un itinerant pel nucli antic del municipi.
