L'Escala organitza el primer ronqueig de tonyina salvatge
Redacció
L’Escala ha estat aquest dissabte l’escenari del primer ronqueig en directe de tonyina salvatge que es fa a la localitat.
La demostració formarà part de la primera edició de la Festa de la Tonyina, —una jornada gastronòmica impulsada per un grup de joves restauradors amb la voluntat d’apropar al públic aquest peix tan apreciat i reivindicar-ne el valor com a producte local i de proximitat.
El nom de ronqueig prové del so que fa el ganivet en lliscar per l’espina dorsal del peix, com un ronc profund.
És un antic art d’especejament de la tonyina, molt arrelat a Andalusia però encara poc conegut a Catalunya. Durant el procés, el mestre ronquejador separa amb precisió les diferents parts del peix -com la ventresca, el morrillo o la parpatana-, cadascuna amb usos i textures molt particulars a la cuina.
