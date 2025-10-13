La marca de gelat de iogurt grec MYKA obre la seva primera botiga a Girona
Ubicada al carrer de l'Argenteria número 3, també ofereix altres productes, com un sorbet 100% vegetal
MYKA, la firma que ha reinventat el gelat de iogurt grec, obre el seu primer establiment a Girona. Ubicada al carrer de l'Argenteria número 3, la botiga evoca l'ambient de les illes gregues amb parets en blanc i blau i pedra rústica, tot acompanyat per diferents peces de ceràmica popular.
A través d'un comunicat, MYKA explica el procés de creació del seu producte, que comença amb l'importació de iogurt grec autèntic cada setmana. Aquest es barreja a l'obrador amb kèfir i llet pasteuritzada de primeres marques, segons una recepta pròpia desenvolupada pels seus fundadors. El resultat és un gelat artesanal que s'ofereix amb més de 30 toppings elaborats al moment, com compotes naturals o crumbles casolans.
A més, la carta inclou un gust de gelat tradicional inspirat en festivitats o ingredients locals, que rota cada mes, i un sorbet 100% vegetal.
Una marca global
En només dos anys, MYKA ha passat de ser un projecte familiar fundat per Natalia Morales i Javier Ezquerro a expandir-se internacionalment. Actualment, la marca és present en nou ciutats espanyoles —amb locals a Madrid, Barcelona, València, Girona i Màlaga— i es troba immersa en un pla d'expansió que la portarà a ser present en 16 països i 20 ciutats amb més de 170 establiments abans d'acabar el 2026.
La seva darrera obertura internacional s'ha produït a mitjans de mes a Kuwait City i MYKA és a punt d'aterrar també als EUA i França.
