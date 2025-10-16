Aquest és el nou bar de vins, vermuts i tapes de la plaça de Vi de Girona
Kulmado aposta pels formatges i embotits de proximitat i també ofereix entre d'altres conserves de qualitat, entrepans i brioixos "d'autor"
Aquesta setmana ha obert les portes Kulmado, un nou bar de vins, vermuts i tapes a la plaça del vi de Girona, que fa una aposta pels formatges i embotits de proximitat, i que combina aquesta oferta amb conserves de la màxima qualitat, productes ibèrics, entrepans i brioixos "d'autor", entre d'altres propostes gastronòmiques. Al darrere de Kulmado hi ha Gastronòmic Grup, la societat que ja té a Girona establiments com SiNoFos, Porcus, Graner, Roent i FockViu, a més de la botiga de xarcuteria El Tall. També és propietària de l'empresa de productes ibèrics Andares del Sur, amb seus a Extremadura i Andalusia.
Xavier Manresa, responsable del negoci, explicava que la seva intenció és "oferir com sempre un producte de la màxima qualitat, en un espai emblemàtic de la ciutat". En aquest cas, a més, "apostem pels embotits i els formatges de proximitat, de quilòmetre 0". De fet, al rètol de l'establiment s'hi poden veure les sigles KM0, que juguen tant amb aquest concepte de la proximitat com amb el nom de l'establiment, Kulmado. "Ens agradava el concepte de colmado com aquest espai de trobada al voltant d'una gran varietat d'aliments, i a l'hora de batejar el local hem fet la nostra pròpia versió del nom".
Un cartell a la façana resumeix aquesta idea: "Kulmado, amb K i amb accent gironí. Una paraula que ens hem fet nostra i que ens porta records d'un establiment entranyable de la plaça del Vi, punt de trobada i de vida quotidiana. Entre prestatges de queviures i converses a peu de carrer, el Kulmado va esdevenir molt més que una botiga: és un símbol de la manera de dir i de viure de Girona".
A la carta de Kulmado hi conviuen productes tan gironins com les anxoves de Roses, els formatges de l'Aubreda de Sant Martí de Llémena, fuets, llonganisses, caps de llom i botifarres negres i blanques, amb conserves marineres gallegues, torreznos de Sòria i xistorra de Logronyo, fondues, gratinats, tapes, amanides i una gran varietat d'entrepans, sandvitxos i brioixos "d'autor", com ara un de steak tartar de vedella de Girona, de tàrtars de salmó o de tonyina vermella, o el piemontès, amb rodó de vedella de Girona, maionesa i tonyina. Kulmado té també una àmplia oferta de vins a copes i una dotzena de vermuts diferents, a més de còctels i altres begudes.
L'establiment està obert tots els dies de la setmana, de manera ininterrompuda des del matí fins a la nit.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar