Aquest és el nou bar de vins, vermuts i tapes de la plaça de Vi de Girona

Kulmado aposta pels formatges i embotits de proximitat i també ofereix entre d'altres conserves de qualitat, entrepans i brioixos "d'autor"

La façana de Kulmado, el nou bar de vins, vermuts i tapes de la plaça del Vi de Girona.

La façana de Kulmado, el nou bar de vins, vermuts i tapes de la plaça del Vi de Girona. / DdG

Alfons Petit

Alfons Petit

Girona

Aquesta setmana ha obert les portes Kulmado, un nou bar de vins, vermuts i tapes a la plaça del vi de Girona, que fa una aposta pels formatges i embotits de proximitat, i que combina aquesta oferta amb conserves de la màxima qualitat, productes ibèrics, entrepans i brioixos "d'autor", entre d'altres propostes gastronòmiques. Al darrere de Kulmado hi ha Gastronòmic Grup, la societat que ja té a Girona establiments com SiNoFos, Porcus, Graner, Roent i FockViu, a més de la botiga de xarcuteria El Tall. També és propietària de l'empresa de productes ibèrics Andares del Sur, amb seus a Extremadura i Andalusia.

Un brioix de tàrtar de salmó de Kulmado.

Un brioix de tàrtar de salmó de Kulmado. / Kulmado

Xavier Manresa, responsable del negoci, explicava que la seva intenció és "oferir com sempre un producte de la màxima qualitat, en un espai emblemàtic de la ciutat". En aquest cas, a més, "apostem pels embotits i els formatges de proximitat, de quilòmetre 0". De fet, al rètol de l'establiment s'hi poden veure les sigles KM0, que juguen tant amb aquest concepte de la proximitat com amb el nom de l'establiment, Kulmado. "Ens agradava el concepte de colmado com aquest espai de trobada al voltant d'una gran varietat d'aliments, i a l'hora de batejar el local hem fet la nostra pròpia versió del nom".

Xavier Manresa i Susanna Martori a la porta de l'establiment, el dia de la inauguració.

Xavier Manresa i Susanna Martori a la porta de l'establiment, el dia de la inauguració. / Alfons Petit

Un cartell a la façana resumeix aquesta idea: "Kulmado, amb K i amb accent gironí. Una paraula que ens hem fet nostra i que ens porta records d'un establiment entranyable de la plaça del Vi, punt de trobada i de vida quotidiana. Entre prestatges de queviures i converses a peu de carrer, el Kulmado va esdevenir molt més que una botiga: és un símbol de la manera de dir i de viure de Girona".

Una imatge de l'interior del local.

Una imatge de l'interior del local. / Alfons Petit

A la carta de Kulmado hi conviuen productes tan gironins com les anxoves de Roses, els formatges de l'Aubreda de Sant Martí de Llémena, fuets, llonganisses, caps de llom i botifarres negres i blanques, amb conserves marineres gallegues, torreznos de Sòria i xistorra de Logronyo, fondues, gratinats, tapes, amanides i una gran varietat d'entrepans, sandvitxos i brioixos "d'autor", com ara un de steak tartar de vedella de Girona, de tàrtars de salmó o de tonyina vermella, o el piemontès, amb rodó de vedella de Girona, maionesa i tonyina. Kulmado té també una àmplia oferta de vins a copes i una dotzena de vermuts diferents, a més de còctels i altres begudes.

Embotits, formatges i pernil de Kulmado.

Embotits, formatges i pernil de Kulmado. / Kulmado

L'establiment està obert tots els dies de la setmana, de manera ininterrompuda des del matí fins a la nit.

