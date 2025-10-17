Albanyà serà la capital del bolet aquest cap de setmana
La catorzena edició de la fira que dona protagonisme a aquest aliment oferirà dinars, tallers, exposicions i activitats familiars
Albanyà escalfa motors per acollir aquest cap de setmana la catorzena edició de la Fira del Bolet, una cita imperdible pels amants d'aquest producte. La programació donarà el tret de sortida dissabte a les 10 h amb una sortida boletaire familiar guiada per l'expert Carlos Camargo, seguida d'un dinar entorn aquest aliment a les 14 h al restaurant Agumas. El dia també comptarà amb diferents propostes familiars, des de tallers amb material reciclat al Bassegoda Park a les 15 h, fins a treballs manuals dirigits a la mainada a les 11.30 h i un espectacle de màgia amb Daniel's a les 19 h. Ambdues activitats tindran lloc a la plaça Major.
El plat fort arribarà diumenge, quan es podrà gaudir durant tot d'un tastet de bolets i botifarra acompanyats de vi i pa a la plaça Major, a més de passejades per diversos indrets del poble com l'Hort de la Rectoria o la font del Comú. Paral·lelament, l'església de Sant Pere acollirà una exposició de bolets tòxics i comestibles, mentre els carrers s'ompliran de disbauixa, amb animacions a càrrec de Sam Arderiu, i inflables i un circuit de Karts instal·lats al camp de futbol.
A més a més, entre les 10 i les 18 h, el nucli antic del poble acollirà diferents parades d'artesania i alimentació, mentre a la plaça Major es durà a terme a les 11 h el pregó inaugural de la fira, a càrrec de Joan Iglesias. La programació es completarà amb un taller d'imants de bolets a la parada de l'AFA de l'Escola de Llers entre 10 i 12 h, a més d'una gimcana familiar al càmping Bassegoda Park a les 10 h. Per acabar d'arrodonir el dia, a les 14h el restaurant Agumas acollirà un dinar popular, i a les 16.30 h la plaça Major serà l'escenari del taller demostració "Experimentem: fem cola amb elements naturals", a càrrec d'Arnau Sirvent.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar