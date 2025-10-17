Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
El mestre torronaire figuerenc Arnau Triola guanya el segon premi al concurs Ángel Blasco amb un innovador torró d’ametlla, plàtan i cafè.
Joan Soler
El mestre torronaire Arnau Triola, originari de Figueres i amb obrador propi a Navata, ha aconseguit una destacada segona posició al concurs nacional del Millor Torró Creatiu d’Espanya – Premi Ángel Blasco, un dels certàmens més prestigiosos del sector de la pastisseria i la xocolateria.
Per a aquesta edició, Triola ha presentat un torró nougat d’ametlla marcona amb plàtan, tocs de cafè i cítrics, i un cruixent de carquinyoli de la Vall de Bianya. Aquesta creació ha seduït el jurat per la seva originalitat, textura i harmonia de sabors, combinant la tradició mediterrània amb una mirada contemporània i atrevida.“El torró és tradició, però també pot ser creativitat i sorpresa. El repte és mantenir l’essència mentre explores nous sabors i textures”, explica Triola.
Innovació torronaire des de l’Empordà
Amb el segon lloc en el concurs, Triola consolida la seva trajectòria fins de la innovació torronaire i en la pastisseria creativa de l'Empordà amb el cacau, els fruits secs i els productes de proximitat són els protagonistes.
De cara a la campanya nadalenca, Triola llançarà una col·lecció de cinc torrons únics i innovadors, molt diferents del que es troba habitualment al mercat, així com una línia de productes derivats del cacau, ingredient del qual és un autèntic especialista.
Un pastisser que eleva el torró a obra d’autor
Els torrons de Triola destaquen per la seva personalitat, equilibri i elegància. La seva filosofia es basa en tres pilars: producte local, tècnica precisa i creativitat constant. Cada recepta és una interpretació lliure de la tradició, amb sabors que sorprenen sense perdre l’arrel catalana.
Arnau Triola és un mestre pastisser i xocolater figuerenc amb obrador propi a Navata que destaca per la seva aposta per la creativitat, la qualitat dels ingredients i la innovació constant en l’univers del torró i la xocolata d’autor.
