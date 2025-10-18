Sabors catalans i del món en miniatura a Sant Feliu de Guíxols
Fins a 43 establiments amb diferent orígens i maneres de fer han participat en una nova edició del Ganxotapes de tardor, que oferirà fins al 16 de novembre tant tapes com menús per a tota mena de paladars
«Ja no es pot reservar al restaurant, està ple». Aquesta és una de les frases més recurrents que s'han pogut escoltar aquest dissabte als carrers de Sant Feliu de Guíxols amb motiu del Ganxotapes, la ruta gastronòmica local que enguany compta amb 43 establiments per la seva edició de tardor. La jornada va donar el tret de sortida divendres passat i s’allargarà fins al 16 de novembre.
Després d’una primera tanda a la primavera, en la qual van sortir victoriosos el restaurant Villa Laura amb la millor tapa, i el Dau de Can Miquel amb el millor menú, els diferents restaurants i bars van tornar a encendre els fogons aquest dissabte, alguns des de les 7 del matí, com la cafeteria La Trobada. «Aquest any tenim puré de carbassa amb pernil ibèric. Sempre intentem treballar amb ingredients de la temporada», explica Àngela de la Nava, una de les cambreres del local.
Un altre dels establiments matiners va ser Euro Mercat, ubicat al primer pis del mercat municipal. Dins, José Luis Soler s’afanyava a completar la seva tapa de llobarro amb salsa de pebrot vermell, un plat que defineix com a «senzill» per tal que «es noti el sabor de tots els ingredients».
Un altre dels establiments que enguany ha apostat pel peix ha estat el restaurant Villa Laura, amb una tapa de lluç poché amb acompanyants com la gamba de gavardina, un ingredient «no tan típic» amb el que el cap de cuina, Joan Alonso, espera sorprendre els clients.
Una situació similar ocorre a la cerveseria Hot-Dog, on enguany serveixen un torrezno amb crema de patata revolcona. El propietari i gerent de l’establiment, Juan Delgado, explica que «es tracta d’una tapa molt elaborada en comparació amb altres anys» i que l’han escollit per veure si el torrezno, nou producte de la seva carta diària, agrada a la clientela. En aquest sentit, es refereix al Ganxotapes com l’espai ideal per experimentar tant amb productes com amb receptes.
Reformular les receptes
Més enllà de la cuina catalana, el Ganxotapes de tardor també compta amb tapes basades en la gastronomia de diferents parts de món. Aix, Khadija Mabrouki, cuinera del restaurant Aladi2, ofereix el Zaalouk o, com el descriu ella, una «samfaina catalana però en versió marroquina».
A l’establiment de davant seu, David Canaca, propietari de Els Gordacos, emplata una totastachicken, variació de la torrada de blat de moro provinent de centre Amèrica. En el cas de La Gaviota, presenten una tapa de «choripán, que és típic argentí, amb chimichurri», explica el propietari del local, Daniel.
Menjar amb paciència
Mentre, alguns establiments es decanten per oferir menús de sis tapes perquè «el client segui i mengi sense pressa», expressa Jona Subirats, gerent de Casa Elisa, qui destaca els farcellets cruixents de botifarra de perol amb ceba caramel·litzada del seu menú Ganxotapes.
Un altre dels establiments que no es planteja oferir només tapes és el Dau de Can Miquel, explica el seu gerent, Marc Palahí, si bé expressa que els menús els funcionen: «Alguns clients ens reserven dos mesos abans, sense saber què oferiràs». L’aposta del Dau de Can Miquel per aquesta tardor és un tataki de Nebraska: «A l’estiu vam començar a servir aquesta carn, i la gent va al·lucinar».
