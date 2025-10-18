Ullà celebra la poma
El municipi del Baix Empordà acull una nova edició de la Fira de la Poma aquest diumenge 19 d'octubre en la qual posarà en valor la fruita, la terra i la cultura
La Fira de la Poma d'Ullà arriba aquest diumenge 19 d'octubre a la seva 18a edició i, com cada any, durant tot el dia tindrà lloc el tradicional mercat de productes relacionats amb la poma al nucli antic de la població. Durant tota la jornada, els visitants podran comprar i degustar una gran varietat de pomes, entre les quals les golden, royal gala, red delicious o granny smith.
L'esdeveniment proposarà als visitants diverses activitats relacionades amb la fruita i posarà en valor tot allò que protagonitza el poble: les persones, la cultura, els oficis i les tradicions.
Al llarg de tot el matí de diumenge, tindrà lloc una trobada de puntaires, mostrant l’art delicat del fil i l’agulla. Durant tot el dia i per a totes les edats, la Fira oferirà també un mercat d'artesania amb productes provinents de diferents punts de Catalunya, un punt de venda de pomes i productes relacionats amb la fruita, una mostra d'arts i oficis de pagès, com la d'un torner de fusta, jocs infantils tradicionals per als més petits, i una venda de coques que elaboraran els veïns del municipi a càrrec de l'AFA de l'Escola Puig Rodó, oberta a tothom qui vulgui portar-ne per vendre.
L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament d'Ullà amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Giropoma Costa Brava, és un punt de referència de molts productors locals del Baix Empordà. Ullà celebra aquest diumenge l'esperit de la Fira fent valdre la poma, la terra i la cultura.
