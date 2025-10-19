De punt estratègic a la guerra dels Segadors a restaurant familiar: 100 anys de l'Hostal Mallorquines de Sils
L'establiment celebrarà el seu centenari amb diferents tastos de vins acompanyats d'espectacle, el primer aquest divendres
L'Hostal Mallorquines de Sils ha viscut diferents vides durant els seus prop de 400 anys d’història, si comptem des de l'any que l'establiment es va documentar primera vegada, o 100 anys, quan el 1925 Pau Bardalet i Costa va llogar l'edifici per primera vegada. L'indret va ser un dels punts estratègics en la revolta dels pagesos de la Selva durant la guerra dels Segadors, per a després esdevenir la llar d'una brigada de treballadors de carreteres, fins a convertir-se en un restaurant familiar arrelat al territori.
Ara, l'hereu i gerent actual de l'establiment, Pau Batlle, part de la quarta generació familiar, considera que el negoci arriba amb bona salut a l'actualitat i explica que, per tal de celebrar el centenari, s'han organitzat un conjunt de tastos de vins i caves acompanyats d'actuacions en directe. Concretament, el 24 d'octubre serà el torn dels vins de Llegat acompanyats de l'actor Fel Faixedas; el 14 de novembre, Lafou celler i caves Naveran amb el saxofonista Pep Poblet; i el 28 de novembre, amb celler Espelt i els cantants Neus Mar i Emilio Sánchez.
Tot plegat acompanyat d'un aparador preparat especialment per l'ocasió a l'entrada de l'Hostal, on es poden observar el número 100 ben gran i imatges d'algunes de les persones més rellevants que han format part de la història del restaurant, com el darrere gerent, l'oncle de Batlle, Pau Bardalet; la seva mare, Rosa Bardalet; i Pep Figueras, treballador de l’hostal des dels 14 anys.
Essència rústica
Parlar de 100 anys d'història no és del tot correcte en el cas d'aquest establiment. "Es diu que es va construir en un camí de la via romana que unia París amb Tarragona", explica Batlle, i afegeix que l’edifici "està datat des de 1714, quan es va produir la guerra dels Segadors" com a indret on s'allotjaven part de les tropes franceses que serien atacades per pagesos del poble. "El meu besavi va arribar qui el 1925. Era cap d'una brigada de carreteres i el responsable d'aquesta gent, d'allotjar-los i donar-los manutenció durant els dies que treballaven. Va llogar l'edifici, i a partir d'aquí es va anar obrint a altra gent". No va ser fins al 1962 que van poder comprar la construcció i es va dur a terme l'ampliació i restauració d'aquesta, això sí, mantenint l'estètica original.
Així, quatre dels seus cinc menjadors llueixen un aspecte rústic, amb bigues de fusta decorant el sostre, mobiliari del mateix material i arcs de pedra. El cinquè menjador és l'únic d'obra nova; de camí a ell es pot observar el celler, renovat el 1992: "Fins al 2000 fèiem el vi nosaltres, però després ens el van començar a portar de Tarragona i només el comercialitzem". Amb tot, en la línia dels restaurants tradicionals del territori, Batlle afirma que tots els seus altres proveïdors són locals, i que han mantingut el saber fer de la cuina artesanal catalana, posant d'exemple els canelons, que fan ells des de zero i "no són comprats de carnisseria". També posa en valor plats de la carta com els peus de porc, la vedella amb bolets i l'esqueixada de bacallà, entre altres.
Diferents línies de negoci
Pau Batlle va prendre els regnes del negoci amb només 18 anys, després de la mort del seu oncle. Fent una mirada als seus trenta-dos anys de gestió, acompanyat en part del seu pare i la seva germana, considera que en l'actualitat "la gent no té tanta necessitat d'anar a fer un menú diari, perquè si fas una jornada compactada, plegues a les 3 i no cal que et quedis a dinar fora de casa".
D’aquesta manera, trobar noves fòrmules de negoci més enllà de la restauració ha esdevingut un dels objectius de la família. Tot plegat s’ha materialitzat en forma del Grup Hostal Mallorquines, dins la qual s'emmarquen dues cases rurals i tres apartaments per a grups. Pel que fa al restaurant, a més, també es duen a terme tastos de vins abans de l'estiu i passat Nadal, a més de concerts a la fresca.
Més enllà de les noves introduccions, el principal valor afegit de l'establiment continua vigent i intacte: l'hostal, format per 27 habitacions. Batlle afirma que haver mantingut l'activitat d'hostal original ha estat un encert: "De la manera que estan les coses, l'economia en general, és molt agraït treballar com a hotel". D'altra banda, afirma que "volem anomenar-nos hostal per mantenir la tradició de l'hostalatge que hi havia a Catalunya".
Altres tradicions que també s'han mantingut a l'establiment són el Joc dels Ous el dia de Pasqua, quan es juga al joc de cartes del 31 però apostant ous. A més a més, des de 1979 el Pare Pelegrí fa una parada a l'Hostal durant la seva tradicional ruta entre Tossa de Mar a Santa Coloma de Farners per esmorzar.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Assalten un jove al Barri Vell de Girona i el colpegen al cap amb una ampolla de vidre per robar-li
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip