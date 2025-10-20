Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Bisbal fusiona cervesa local, tradició ceràmica i ambient festiu en una fira

Sis cerveseres de proximitat seran presents a l'esdeveniment dissabte a la tarda a la plaça del Castell

La Bisbal estrenarà una fira amb la cervesa artesana com a protagonista.

La Bisbal estrenarà una fira amb la cervesa artesana com a protagonista. / FREEPIK

Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d’Empordà estrenarà aquest cap de setmana la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana de la ciutat que fusiona cervesa local, tradició ceràmica i ambient festiu amb el lema "Una cervesa i a pastar fang!".

L’esdeveniment tindrà lloc a la plaça del Castell a partir de les quatre de la tarda i fins a gairebé la mitjanit.

La mostra reunirà sis cerveseres de proximitat —Albera, Cooperativa Cervesera Cadaqués, Cervesa de Roses, La Calavera, Límbik i No T’enfadis— i inclourà tallers participatius a càrrec de l’Associació de Ceramistes (de 16 a 20 h), una demostració en directe de la tècnica Raku (a partir de les 20 h) i actuacions musicals amb The Beatphones, The Best Of i Litus 3.

Els 200 primers assistents rebran una gerra de ceràmica commemorativa, elaborada artesanalment amb el segell Ceràmica de la Bisbal. A més, la Federació del Comerç oferirà begudes no alcohòliques i el tradicional entrepà bisbalenc, el Cartabó, en un ambient lúdic i familiar.

Segons el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Martí Pérez, «la BISBAle és molt més que una fira de cervesa; és una oportunitat per dinamitzar el comerç local i donar vida al poble més enllà de la temporada alta». «A més, hi serà present el nostre actiu més preuat: la ceràmica», ha afegit el regidor.

Des del govern remarquen que amb aquesta nova fira, la Bisbal reafirma el seu compromís amb la cultura local, l’artesania i la gastronomia, consolidant-se com a espai de trobada per a bisbalencs, veïns de la comarca i visitants.

