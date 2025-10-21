La gastronomia de Geòrgia, a Cuines del Món de Palamós
El proper taller serà dijous amb la participació de veïns d'origen georgià que mostraran plats tradicionals
La gastronomia tradicional de Geòrgia serà la protagonista de la 16a edició de la mostra de Cuines del Món de l'Espai del Peix, a Palamós. Serà dijous a partir de les sis de la tarda. Cuines del Món té com a principal objectiu, poder fomentar la interrelació entre les persones de diferents procedències, i amb residència al municipi, enllaçant aspectes culinaris i humans.
Els participants en els tallers compten amb veïns de Palamós procedents dels països en els quals se centra la mostra. Aquests elaboren algunes de les receptes culinàries que són tradicionals en la seva terra d'origen.
El públic assistent coneix, mitjançant aquesta sessió, com és la vida quotidiana d’aquestes persones i com s’integren a la vida social catalana i, a la vegada, s'aprofundeix en la seva cultura i gastronomia.
Des de l'Ajuntament remarquen que "a totes les cultures el menjar és senyal d’hospitalitat, i Cuines del Món vol, que a través de la gastronomia, de les receptes tradicionals i els seus ingredients, les persones assistents a l’activitat s’apropin a altres comunitats o països representats i als seus costums".
L’organització i coordinació de la proposta Cuines del Món, és a càrrec del Servei de Ciutadania i Immigració de Palamós.
Aquest servei, depenent de l’Àrea municipal d’Acció Social i Ciutadania, ofereix informació i orientació als nouvinguts cap a diferents serveis del municipi; es fa el seguiment de cada cas i de les seves necessitats i, quan cal, coordinen programes formatius, com és el cas de les sessions de coneixement de la societat catalana o les sessions de coneixement de l’àmbit laboral.
Des d’aquest servei s’organitzen activitats que pretenen fomentar la millora de la cohesió social i la convivència, com el projecte Rossinyol, o el suport a diverses associacions locals, entre altres.
