Temps de bolets a Llagostera
Durant aquest mes d'octubre, fins a nou restaurants del municipi ofereixen o han ofert menús i plats que tenen com a protagonista aquest producte de temporada
El bolet ha trepitjat fort a Llagostera amb motiu de la Fira del Bolet del passat 12 d’octubre, i s’hi ha quedat durant uns dies més per celebrar les Jornades Gastronòmiques del Bolet en diferents restaurants del municipi. Durant aquest mes d'octubre, Els Tinars, Ca la Maria, Cal Degollat, L'Atelier Dagà Clos, Entre Terres, Can Cassoles, El Carril9, Ca l'Artau i La Pedra ofereixen o han ofert menús i plats especials que posen en valor aquest producte de temporada, amb preus que varien entre els 30 i 80 euros. Fins a nou restaurants proposen una varietat de propostes per a tots els gustos, tot i que alguns d’ells només en algunes dates concretes dins d’aquest període.
La Pedra, situat a la plaça Catalunya 17, és un dels restaurants que posa el bolet en primera fila durant les jornades gastronòmiques. L’establiment inclou en la carta una àmplia varietat de plats amb aquesta temàtica, com un saltat de rossinyols amb carn de perol i amb ou a baixa temperatura, hummus amb trompetes de la mort i grissines o un escabetx de tonyina amb camagroc. També destaca un caneló vegetal de bolets amb beixamel trufada, en el qual segons el xef del restaurant, Enric Vergara, aquest ingredient protagonista “aporta un sabor molt intens a la cuina vegetariana i li dona un valor afegit”.
“Els bolets casen bé amb carn, peix, guisats, per menjar-los sols, amb amanida, en fred o escabetx”, explica el xef de La Pedra, i afegeix: “Es poden fer totes les coccions possibles i amb tots ells; a més a més, alguns d’ells es poden menjar cru”. Vergara té plats amb rossinyols, camagrocs, trompetes i ceps, que figuren els bolets que més repetits perquè encaixen més amb la combinació dels plats. Amb tot, durant l’any també ha comptat amb rovellons, pinetells, ous de reig i algunes múrgoles a la primavera.
La carta de La Pedra va canviant segons la temporada, i quan arriba la Fira del Bolet la dediquen en un 90% a aquest producte. Durant els dies que el segueixen, amb motiu de les jornades gastronòmiques i fins al 27 d’octubre, ofereix una carta que compta amb la meitat dels plats dedicats al bolet. Depenent del mercat, el xef Enric Vergara prepara uns plats o altres. També depèn de l’any, que "enguany ha sigut molt bo", i per això poden oferir "molts plats i amb molta varietat". En canvii, l’any passat va ser més just, "només tenia una varietat d’uns quatre bolets, però aquest any en tenim més”, explica Vergara, i subratlla: “Al cap i a la fi, sempre en pots trobar d’un altre lloc, però a La Pedra ens dediquem al d’aquí, de Catalunya”.
L’octubre és temps de bolets, un ingredient imprescindible a la cuina catalana i, per tant, a les cartes dels restaurants de les comarques gironines i, sovint amb plats dedicats exclusivament al producte de tardor. “És un producte que tenim aquí, que ens ofereix la terra gratuïtament i que té una varietat immensa de sabors i de colors”, sentencia el xef Enric Vergara.
