Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
El restaurant Bo.TiC de Corçà incorpora una nova proposta a la seva oferta gastronòmica pensada perquè el comensal s'estigui menys estona a l'establiment
S'hi manté l'aposta per la qualitat i la innovació a partir de la cuina del territori, però amb menys plats
"L'essència de la cuina és la mateixa, la qualitat dels productes és la mateixa, el nivell d'innovació i creativitat és el mateix, el servei és el mateix, com ho és la vaixella, els coberts, la cristalleria, l'espai... Tot és el mateix, tot forma part del Bo.TiC i passa pels nostres filtres, l'única diferència és que es tracta d'un menú amb menys plats, però amb racions més grans, la qual cosa permet menjar-lo de manera més ràpida". Albert Sastregener, cuiner i copropietari del restaurant Bo.TiC de Corçà, amb dues estrelles Michelin i dos sols Repsol, comenta amb aquestes paraules la nova proposta gastronòmica que s'ha incorporat a l'oferta de l'establiment: el menú Essència presenta cinc snacks, un entrant, dos plats principals i unes postres per 90 euros (beguda no inclosa).
Entre octubre i maig, el Bo.TiC ofereix aquest menú els dimecres, dijous i divendres no festius al migdia. És una proposta que complementa els altres dos menús del restaurant, Degustació (amb una vintena d'snacks, cinc plats salats i tres dolços, per 190 euros) i Del Xef (una vintena d'snacks, nou plats salats i quatre dolços, per 250 euros), que sempre estan disponibles. "Aquests dos menús són llargs, has d'estar molta estona al restaurant, i hi ha moments que et pot venir de gust menjar bé però fer-ho en menys temps, i aquí és on plantegem el menú Essència", apunta Cristina Torrent, copropietària i cap de sala del Bo.TiC, que afegeix que "l'hem batejat amb aquest nom precisament perquè et permet captar l'essència del restaurant en un període més reduït de temps".
Després d'uns snacks inspirats en els aperitius i els bars (musclos i escabetx, cacauet, pa amb tomata i anxova de l’Escala, truita de patata i ceba, calamar a la romana), el menú Essència del Bo.TiC continua amb un escabetx de guatlla amb amanida i bolets confitats; canana farcida amb un guisat de peu i careta de porc amb salses de canana, de tinta i de patata; i la versió d'Albert Sastregener d'un plat tan clàssic com la vedella amb bolets. De postres, la Brúixola, una elaboració amb cremós de xocolata 80%, cruixent de cacau i regalèssia, gelat de plàtan caramelitzat i sablé de cacau que arriba a taula amb una presentació que situa el Bo.TiC en un mapa de Girona. "És un emplatat icònic que de tant en tant recuperem i l'anem transformant, la qual cosa ens dona més joc en els menús", explica el xef.
Albert Sastregener resumeix Essència dient que "és un menú amb racions més grosses, però amb el mateix sabor, la mateixa tècnica i la mateixa estètica de tot el que fem al restaurant". Segons ell, "permet fer-se una idea de la nostra cuina en una hora i escaig, i pot ser interessant tant per a persones que volen menjar bé i no tenen gaire temps com per a d'altres que vulguin fer una primera aproximació al Bo.TiC i conèixer la nostra manera de fer".
