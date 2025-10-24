Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La castanya torna a ser protagonista a Viladrau

La Fira de la Castanya omplirà el municipi els dies 25 i 26 d'octubre d'un munt d'activitats gastronòmiques i culturals per a totes les edats

Un taller de castanyes durant la Fira de Viladrau, en una edició passada.

Un taller de castanyes durant la Fira de Viladrau, en una edició passada. / Ajuntament de Viladrau

Redacció

Redacció

Viladrau

La 30a edició de la Fira de la Castanya arriba a Viladrau aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre i omplirà el poble de gastronomia, oci i espectacle per a totes les edats. Des de l'any 1995, la festa se celebra amb la finalitat de desenvolupar una activitat comercial que combina cultura, natura i la recuperació d'un producte de la terra tan arrelat a Viladrau i al Montseny.

El certamen arriba a la 30a edició i continuarà programant activitats culturals pròpies i singulars, amb la voluntat de recuperar la memòria històrica del producte, de la tradició i de la innovació. Una fira diversa que donarà cabuda als vessants lúdics, socials i econòmics al voltant del fruit, de la tardor i del territori. La castanya és la protagonista de la festa, però també ho seran la música, els gegants, el mercat d’artesania i el popular Ball de Bruixes, un homenatge a les catorze dones de Viladrau que van ser aniquilades per la Inquisició, el novembre de 1617.

Entre les activitats gastronòmiques que promou la Fira, que obrirà les portes els dos dies a les 10h, tindrà lloc un mercat de productes locals i artesania. Es duran a terme una torrada de castanyes en directe i una mostra gastronòmica de tardor, amb plats elaborats amb castanya de Viladrau. Un taller de cuina amb Andrea Marsnerova tindrà lloc el dissabte i el diumenge a les 12h i requereix inscripció prèvia. A més, els assistents trobaran foodtrucks dels establiments Oumelette, La Bukolica Pizza, Chapi Chapi i Garbanzo Negro.

Una activitat a Viladrau durant la Fira de la Castanya, en una edició anterior.

Una activitat a Viladrau durant la Fira de la Castanya, en una edició anterior. / Ajuntament de Viladrau

Un munt d'activitats culturals també ompliran el calendari d'actes de la Fira. Des de rutes guiades per les castanyedes centenàries del Montseny i activitats tradicionals relacionades amb Tots Sants i la tardor. Per als més petits de casa, el certamen proposarà tallers infantils de manualitats vinculats a la tardor i espectacles familiars de música i teatre al carrer durant tot el cap de setmana.

La Fira de la Castanya de Viladrau destaca cada any per la singularitat dels seus productes locals, per l’esclat de colors dels paisatges tardorals i per la majestuositat de les castanyedes centenàries.

