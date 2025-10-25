Festa del xai a Ullastret
Una trobada gastronòmica al restaurant Can Quel posa en valor la carn de xai de la raça ripollesa
Una seixantena de persones han participat en un àpat al restaurant Can Quel d’Ullastret per posar en valor el xai de la raça ripollesa, una carn «molt poc coneguda des del punt de vista gastronòmic», segons Pau Figueras, de Làctics Pauet, que es dedica des de fa anys a la cria d’aquest bestiar. L’activitat, celebrada fa uns dies, l’organitzava Casacas Rojas, «un col·lectiu d’aficionats a la gastronomia d’abast nacional que fan grans experiències i àpats singulars i únics», segons explicava el cuiner Jordi Jacas, propietari de l’establiment i també del Molí de l’Escala.
Josep Vilaseca, soci fundador de Casacas Rojas, apuntava en aquest sentit que «el que ens mou sobretot és el coneixement, intentar aprendre coses, no ens conformem amb anar a un restaurant i que ens donin un menú degustació, volem sempre un punt més». Precisament per això «sempre ens ha cridat molt l’atenció el tractament tan exquisit i tan especial que es fa aquí del xai de raça ripollesa, i sobretot les diferents maneres de cuinar-lo».
Quan va rebre la proposta dels Casacas Rojas per organitzar l’esdeveniment, Jacas es va posar d’acord amb Figueras: «Pauet és el nostre proveïdor i plegats vam disseccionar un xai perquè tota l’experiència fos al voltant del xai». Una experiència dissenyada pel xef de Can Quel, Nicolás Ahumada, que va arrencar amb triperia, i després amb plats «amb cervell, capipota... La idea era fer plats amb diferents parts del xai en aplicacions tradicionals, en la línia del que és Can Quel, on fem cuina tradicional, en aquest cas aplicada al xai».
Pau Figueras coneix bé el xai de raça ripollesa perquè «és una raça que fa molts anys que criem i som dins del seu nucli de selecció. I crec que és una raça molt poc coneguda pel que fa al seu valor gastronòmic». Vilaseca hi coincidia, al mateix temps que en destacava la qualitat: «És una ovella que sabem que no se li treu prou rèdit pel seu valor gastronòmic. La carn no és molt quantiosa però sí que és d’una extrema qualitat».
