Quin gust tenen un cap de tonyina o una tíbia de vaca?
El restaurant Quinze Ous de les Preses s'ha afegit a la campanya Gastrorecup contra el malbaratament alimentari, que proposa menús sorpresa amb productes que, per diferents raons, han quedart descartats del circuit comercial tot i ser aptes per al seu consum
El xef Ferran Pont va usar, entre d'altres ingredients, vuit quilos de galtes de conill, peles de verdura, retalls de carn i de pasta, pells de pollastre i plantes que s'havien quedat seques
"La part més bonica d'una carn o verdura no és l'única bona". Sota aquesta premissa, el xef del restaurant Quinze Ous de les Preses, Ferran Pont, presentava aquest dimecres el seu menú degustació per a la iniciativa Gastrorecup, que forma part de la campanya «Aprofitem els aliments», impulsada per la Generalitat per «conscienciar la ciutadania de la importància de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament d’aliments".
Pont va explicar a la cinquantena de comensals que van assistir a la cita els diferents plats que conformaven el menú, amb un preu popular, com tots els de la iniciativa, i elaborat amb entre un "90 i un 95%" d'aliments" descartats del circuit comercial, tot i ser aptes per al seu consum. A tall d'exemple, un cap de tonyina s'alçava en una taula al costat de xef mentre concretava que "hem agafat tres caps de tonyina i us farem un plat que no té res a envejar els millors lloms".
Més enllà de la substància animal, la primera tanda de racions va destacar per la presència de verdures, amb un consomé amb pilota de carn que al·ludia a l'escudella catalana. Amb la diferència, però, que el caldo s'havia fet a partir d'una infusió amb peles de verdures que l'establiment havia guardat el cap de setmana passat. Tot plegat, acompanyat d'una pilota de carn feta amb "retalls de carn i puntes sobrants de cansalada salada", restes dels embotits elaborats a l'establiment.
En la línia de continuar aprofitant matèria vegetal, el menú també va comptar amb una amanida de verdures fermentades, aprofitant tant "puntes de pastanaga com cebetes considerades massa grans o petites", amb una burrada com a acompanyament.
Després de "refrescar" la boca amb aquest plat, es va oferir tíbia de vaca, sovint descartada als escorxadors, junt amb un tàrtar de carn de daina extreta de les fibres de l'animal, part "sovint difícil d'aprofitar". En aquest sentit, també es van recuperar les pells del pollastre, "una de les parts més grasses, però que menys agraden", per elaborar un cruixent acompanyat de carn de galera, "un marisc que es fa servir molt per fer caldos, però que costa molt de pelar. Ens hem entretingut aquest matí", va explicar, entre riures, Ferran Pont.
A l’equador del menú, pedrers d’ànecs “ben polits” sobrants de l’animal van servir per preparar un wok d’un sabor “molt fort” amb verdures i salsa kabayaki, feta amb soja i taronja, el condiment que li va donar més potència al plat.
Seguidament, els comensals van tastar una proposta vegetariana de pasta amb pesto de formatge i herbes. La maltagliata, un plat típic d’Itàlia elaborat amb les làmines sobrants que queden fora de la màquina en tallar la pasta, sense la forma exacta, va ser servida amb una salsa de plantes aromàtiques que havien quedat seques i de fruits secs com restes d’avellana. Tot plegat i triturat, va resultar un pesto “que no estem acostumats a trobar a un restaurant, però que no té res a envejar a la resta”, va apuntar Ferran Pont.
El següent plat va significar la joia de la corona, elaborat a partir del cap de la tonyina que el xef havia presentat a l’inici del sopar. Sent una de les parts més difícils d’aprofitar del peix, es va cuinar a foc lent i es va condimentar amb una salsa de soja cítrica, amb una llesca de pa per acompanyar-ho. El resultat no va deixar indiferent els comensals, i menys als amants d’aquest peix, que el van trobar “molt gustós".
A les portes d’acabar amb la bateria de tastets, es va presentar un plat “espectacular”, segons el xef, com ho van corroborar els assistents. Uns dies abans del sopar, Ferran Pont va demanar al seu proveïdor de conills allò que més desaprofita, que són els caps. El xef va aconseguir fins a vuit quilos de galtes de conill, una quantitat desorbitada que el va obligar a crear-ne un plat per a la carta de l’endemà i així acabar amb les existències. Al sopar d’aprofitament, aquestes galtes es van servir amb un aligot a base de puntes de formatge desaprofitades i amb pell de patata “ben rentada i amb moltes hores de repòs en aigua”, després “deshidratades amb oli de gira-sol molt lentament” per aconseguir una pell molt cruixent.
Les postres van arrodonir l’àpat amb una presentació de figues i tomàquets que van sobrar als supermercats col·laboradors de l’esdeveniment. De les últimes figues de temporada molt madures van obtenir-ne un gelat i amb els tomàquets van preparar melmelada per acompanyar. Una pluja de gingebre per sobre va donar el toc final al plat més dolç.
Quinze Ous és un dels prop de setanta restaurants de Catalunya (una quinzena a les comarques gironines) que s’han afegit aquest any a la campanya Gastrorecup, que consisteix a oferir un àpat a un preu popular (15 o 20 euros) elaborat amb aliments en perfecte estat de consum però rebutjats pel circuit comercial per diferents motius. Els comensals no saben en què consistirà el menú perquè els cuiners no reben fins unes hores abans de començar a treballar els productes amb els quals l’hauran d’elaborar. Segons dades de la Generalitat, cada català llença de mitjana 21,56 quilos d’aliments a l’any només a casa, un malbaratament que suposa una despesa de 902,85 milions d’euros.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda