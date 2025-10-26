Joves de Palamós s'enfronten en un concurs de cuina
La sisena edició de la competició "Focs creuats" ja ha arrencat a l’Espai del Peix: hi participen nois i noies de 12 a 30 anys, en equips de tres o quatre participants, que han d’elaborar un menú complet utilitzant producte de proximitat i de temporada
Aquesta setmana ha arrencat a l'Espai del Peix de Palamós la sisena edició del concurs juvenil de cuina «Focs creuats», amb una elevada participació. La proposta —gratuïta i adreçada a joves de 12 a 30 anys— combina competició i formació culinària de base: els equips, de tres o quatre membres, han d’elaborar un menú complet (entrant, principal i postres) utilitzant producte de proximitat i de temporada.
L’activitat, impulsada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palamós, va viure el primer capítol el dimecres 22 d'octubre i tindrà continuïtat el dimecres 29 d’octubre i el dimarts 4 de novembre, sempre a partir de les cinc de la tarda i al mateix equipament municipal. Durant les sessions, els participants reben l’assessorament de Tomàs Brull, cuiner palamosí que condueix el concurs i proposa receptes pensades per a pressupostos assequibles i hàbits saludables. Aquest plantejament facilita també donar visibilitat a espècies de peix menys conegudes però de qualitat, amb l’objectiu d’ampliar el repertori culinari dels joves.
Més enllà del resultat final, «Focs creuats» vol, segons els seus responsables, reforçar hàbits d’autonomia entre el jovent: planificació d’un menú, treball en equip, ordre a la cuina i higiene en la manipulació d’aliments. Aquests són, de fet, alguns dels criteris que valora el jurat, format per dos cuiners professionals, que també puntuen l’estètica del plat i el gust. L'organització assenyala que “Focs creuats” "dona l’oportunitat de treballar el desenvolupament d’habilitats per a l’autonomia i la independència dels i les joves, alhora que els transmet coneixements arrelats al territori".
El premi per a l’equip guanyador consisteix en una targeta de 50 € per a cada membre, per gastar als comerços de Palamós associats a Fecotur.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- El Galliner munta un «bon pollastre», reivindica el teatre i fa crítica social en el pregó de les Fires de Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors