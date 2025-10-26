Viladrau es consolida com la capital de la tardor amb la 30ena edició de la Fira de la Castanya
La cita reuneix més de 20.000 visitants en un cap de setmana ple de tradició, cultura i gastronomia
Norma Vidal (ACN)
Viladrau s'ha tornat a convertir en la capital catalana de la tardor amb la celebració de la trentena edició de la ja consolidada Fira de la Castanya. El poble s'ha omplert de fum, olor a castanyes i tradició en un cap de setmana en què la preservació de la cultura del castanyer i les arrels locals han esdevingut protagonistes. Ho ha explicat a l'ACN l'alcaldessa del municipi, Margarida Feliu, que ha afirmat que aquest any se superaran totes les expectatives i passaran per la fira més de 20.000 persones. La cita ha aplegat 87 parades, de les quals 37 són de productors i creadors del poble. Com a novetat, s'ha ampliat l'espai dedicat a la trobada per poder "esponjar" les parades i que els visitants puguin recórrer-la amb més calma.
Els colors càlids de la tardor i l’olor de les castanyes han tornat a envair els carrers de Viladrau aquest cap de setmana, convertint el poble en un autèntic reflex de la temporada. “Podem dir que Viladrau és la capital de la tardor”, ha comentat l'alcaldessa del municipi, Margarida Feliu, que ha celebrat l’elevada afluència de públic que es va registrar dissabte i també les centenars de persones que, malgrat l’amenaça de pluja, s’han apropat fins al municipi aquest diumenge. “Estem superant les expectatives”, ha comentat la batlle, que ha indicat que l’edició d’aquest 2025 és doblement especial perquè la trobada compleix 30 anys de vida.
Una de les principals novetats d’enguany és que s’ha ampliat l’espai dedicat als paradistes per “esponjar” la cita i, alhora, fer que l’experiència per als visitants sigui “més calmada” i amb menys aglomeracions. Feliu ha detallat que en aquesta edició hi participen un total de 87 parades, de les quals 37 són de productors i creadors del poble. “És un nombre elevat”, ha indicat l'alcaldessa. En aquesta línia, ha recordat que quan l'esdeveniment va començar a caminar l’any 1995 només hi havia 22 parades autòctones.
Així mateix, ha explicat que aquest 2025 s'ha estrenat un nou recorregut ciruclar, de manera que la fira comença al carrer Nou amb les parades locals fins arribar a la plaça principal i seguir endavant per fer tota la volta enlloc de finalitzar al carrer de Sant Marçal com abans.
Un aparador del comerç i la producció local
Entre les parades de productors locals i artesans que omplen els carrers del centre amb formatges, melmelades, embotits i pastissos artesanals, hi ha la dels productors Red Passion Berries, un matrimoni que té un cultiu ecològic al poble i que participa a la fira des de fa cinc anys. Jordi Bret, responsable d’aquest negoci, ha assegurat que la Fira de la Castanya és un aparador molt important: “Ens ajuda que la gent conegui el que fem”, ha apuntat. A més, ha destacat les propietats del gerd com a antioxidant ric en fibra i ha afegit que es tracta d’un producte “molt saludable”.
Per la seva banda, Mercè Coma, responsable de l’empresa Castanya de Viladrau, ha explicat que ofereixen un producte fruit de la recuperació dels castanyers centenaris. “Cada any anem recuperant alguna finca més i, amb la castanya que recollim, anem fent productes com la farina que creem al nostre propi molí, la castanya deshidratada o la torrada”, ha indicat.
Un dels punts amb més atractiu de la cita és la plaça del poble, on l’Associació de Famílies de l’escola Castanyers, un centre rural ubicat en aquest municipi, ofereix castanyes torrades, moniatos i entrepans. Elena Planas, una membre de l’AFA d’aquesta escola, s’ha mostrat molt satisfeta amb l'elevada xifra de visitants i ha recordat que tot el que es reculli es destina a l’escola i el seu alumnat.
Activitats per a grans i petits
Tot i que les parades de la fira són una peça clau per a la cita, el programa inclou un ampli ventall de propostes culturals i activitats per a petits i grans. Entre aquestes destaquen les que es fan al Pati de les Monges, una dotzena de tallers i conta-contes per a nens, i un nou espai de joc infantil fet amb fusta de castanyer que s’ha obert recentment.
Rita Bacardit, una manresana que s’ha apropat a Viladrau amb la seva parella i els seus fills, ha celebrat les propostes familiars i l’ambient festiu: “Hem vingut per celebrar la castanyada, recollir castanyes i veure els boscos plens de castanyers”, ha comentat la jove, que ha indicat que és el primer cop que participa a la trobada.
Diferent és el cas de Francesc Maties, un visitant d’Olot que repeteix experiència i s’ha desplaçat fins al cor del Montseny “per passar el dia” d’una forma entretinguda i endur-se a casa una bona bossa plena de castanyes i moniatos.
Per la seva banda, Carles Ferrer, un jubilat que hi ha arribat amb una excursió del Casal d’Avis de Santa Perpètua de Mogoda, ha comentat que es tracta d’una proposta “molt maca i digna de veure”.
Recuperació del Castanyer de les Nou Branques
La trentena edició de la Fira de la Castanya coincideix amb la recuperació del Castanyer de les Nou Branques, un arbre centenari símbol del poble que l’any passat va perdre una de les seves branques més importants i que aquest 2025 està sent objecte d’una sèrie de treballs de restauració.
L’alcaldessa de Viladrau ha explicat que s’han organitzat excursions per donar a conèixer aquestes tasques i mostrar l’emblemàtic arbre que té més de 700 anys. “Això està alineat amb l’esperit de la fira de preservar tot el que és la cultura del castanyer, per a nosaltres és molt important”, ha apuntat.
Feliu ha destacat que, malgrat l’èxit de la fira, l’activitat cultural de Viladrau no s'atura. Amb la tardor en ple apogeu, ja s'han iniciat els preparatius per al tradicional Ball de Bruixes, que tindrà lloc la nit del 31 d’octubre.
