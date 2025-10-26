El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
Guardonat amb el premi al millor menú de l'última edició de la Setmana Gastronòmica, l'establiment hereta el nom de l'emblemàtic restaurant fundat l'any 1978 pel gastrònom i actor Quico Viader
Recomanat a les guies Michelin i Repsol, presenta una cuina de temporada i de mercat amb tocs francesos i més de dues-centes referències de vi
El restaurant Cipresaia, situat al Barri Vell de Girona, va presentar durant la Setmana Gastronòmica un menú que va encantar el jurat. Una degustació de sis plats i dues postres els va valdre el guardó a millor menú gastronòmic d’aquest any per l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. El secret del restaurant és una cuina catalana de mercat amb un toc afrancesat, de la mà del xef Marc Boronat, i un servei atent amb una oferta de més de dues-centes referències de vi sota la direcció del cap de sala Xavier Carol. Els dos propietaris han rebut el premi amb gran sorpresa: “És un reconeixement que no ens esperàvem, però ha sigut benvingut i ens dona forces per continuar treballant, continuar innovant i continuar fent la feina com estem fent des de fa tres anys”, explica Xavier Carol en una conversa amb Diari de Girona.
De la carta de temporada –no gaire extensa– escullen plats icònics per presentar-los al menú de la Setmana Gastronòmica, que se celebra el mes de març. Cada mes, però, renoven la carta, posant i traient plats constantment, segons el que es troben als mercats i de l’experiència del xef Boronat a l’hora d’innovar, que el porta a crear nous plats per sorprendre els clients. Els tocs francesos són la clau de les seves creacions, que venen inspirats per l’experiència amb el xef d’alta cuina Pierre Gagnaire –qui compta amb tres estrelles Michelin–, de qui va aprendre durant quatre anys al seu restaurant de París. A més, les bases de cuina catalana també les té consolidades arran de la seva formació amb el gran xef de la cuina catalana Fermí Puig.
Així i tot, hi ha alguns plats que són inamovibles a la carta i ja s’han convertit en insígnia, com la terrina de garrinet de porc negre, les vieires a la brasa, el carpaccio de magret d’ànec –plat que tenen des de l’inici–, el llamàntol blau nacional i el caneló tradicional de tres carns, “aquest últim molt de cuina catalana, de xup-xup tradicional”, detalla el cap de sala. A més de la cuina, Xavier Carol, apassionat de la sala i dels vins, apunta que el servei de sala ha d’estar al mateix nivell que l’oferta gastronòmica. “La cuina ha d’anar acompanyada d’un bon servei. Per molt que hi mengis molt bé, allà on no et serveixen bé no hi tornes”, detalla Carol. I afegeix: “Tampoc es tracta de ser invasiu, perquè cada client és un món i se l’ha de saber llegir, el que vol i el que necessita”.
De l'antic al nou Cipresaia
Els dos propietaris són amics de l’Escola d’Hostaleria de Barcelona, i ja llavors somiaven a muntar el seu propi local. Tenien clar quina cuina volien fer, tapes i platets per compartir, però marcant una excel·lència culinària per sorprendre la clientela. Els camins dels dos barcelonins es van creuar a Girona, quan Carol ja treballava de sommelier al restaurant Plaça del Vi 7 de Roger Viusà, i Boronat, que llavors cuinava a Mallorca, es va proposar com a xef del mateix establiment. Al cap d'un any de treballar plegats, els va sorgir l'oportunitat d'adquirir un local, i aquí va arrencar tot.
Fa tres anys es van fer càrrec del local del carrer Bonaventura Carreras Peralta i, cercant un nom, van descobrir que allà mateix hi havia hagut un restaurant anomenat Cipresaia, que havia estat molt emblemàtic. L'havia fundat el 1978 i el regentava Quico Viader que, a banda de gastrònom, era actor i director de cinema. En conèixer la història, Carol i Boronat van decidir recuperar el nom de l’antic Cipresaia i inspirar-se en l'estil del seu fundador. Les cortines de l’entrada, l’eslògan “Vins, Tapes i Acció” i el color vermell granat de tot plegat que recorda al cinema convida els comensals a un restaurant que pretén continuar el llegat del seu antecessor.
Els gironins han abraçat aquesta proposta i molts dels clients habituals del primer Cipresaia s’han apropat al nou local per explicar anècdotes viscudes en el de Quico Viader. “M’agrada veure com la gent s’emociona i els fa il·lusió tornar, és com un déjà-vu per a ells”, expressa Carol. “La ciutat ens ha acollit molt bé, i estem contents de fer una picada d’ull al gironí en reprendre el nom d’un icònic restaurant de l’època per dir-li que, tot i que venim de Barcelona, ens interessem per la cultura gironina, la dinàmica i el tarannà gironí”, apunta.
Recomanat a les guies Michelin i Repsol
Cipresaia no ha parat d’evolucionar durant els tres anys de vida i s’ha posicionat en un nivell mitjà-alt de la gastronomia. Ho fa evident el reconeixement de la Guia Michelin i Guia Repsol 2025. “Des de l’inici fins ara, hem anat acurant molt més els detalls, sent més puristes amb la creació dels plats i amb el servei”, apunta Carol. I afegeix: “Hem anat evolucionant perquè la clientela ens ha portat aquí: a la gent li agraden les elaboracions més complexes de les que podíem fer a l’inici”.
Diversos locals d’aquest nivell han obert durant els darrers anys a la ciutat arran del “boom” mediàtic i turístic que ha viscut amb l’atractiu del ciclisme, del futbol i del bàsquet, entre altres factors. Això ha creat un impuls a la restauració que permet obrir molts locals perquè hi ha demanda creixent, tant nacional com estrangera. La ubicació cèntrica del Cipresaia fa evident que part de la clientela procedirà del turisme, però des del restaurant indiquen que estan molt contents perquè "l'equilibri està a atraure els dos vessants, i ho hem aconseguit".
“És cert que Girona s’associa directament amb els Germans Roca, però dels Roca també ens nodrim una sèrie de restaurants que volem formar part d’aquest nucli gironí tan potent envers la gastronomia”, explica Carol. Si bé confessa que “s’estan obrint massa establiments i ha d’haver-hi un punt més de prudència”, també assenyala convençut que “Girona té corda per estona”.
