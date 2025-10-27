Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Centenars d'assistents a la primera fira de la cervesa artesana de la Bisbal

Bisbale va comptar amb la participació de sis cerveseres locals i comarcals, i va incloure tallers de ceràmica i tres concerts

Les 200 gerres commemoratives es van esgotar en menys d’una hora

La plaça del Castell de la Bisbal, plena, durant la celebració de Bisbale.

La plaça del Castell de la Bisbal, plena, durant la celebració de Bisbale. / Ajuntament de la Bisbal

Redacció

Redacció

La Bisbal

La Bisbal d’Empordà va celebrar aquest dissabte, 25 d'octubre, la primera edició de Bisbale, una nova fira dedicada a la cervesa artesana, amb una elevada afluència de públic a la plaça del Castell. Segons l’organització, centenars de persones van passar per l’espai durant la tarda per degustar cerveses de proximitat i participar en activitats vinculades a la ceràmica i la música.

L’oferta cervesera va aplegar sis elaboradors del territori —Albera, Cooperativa Cervesera Cadaqués, Cervesa de Roses, La Calavera, Limbik i No t’enfadis—, amb varietats per a tots els gustos. Un dels reclams més celebrats van ser les gerres commemoratives de ceràmica bisbalenca: les 200 unitats disponibles es van esgotar en menys d’una hora.

El públic seguint una de les actuacions musicals de la fira.

El públic seguint una de les actuacions musicals de la fira. / Ajuntament de la Bisbal

La fira pretenia també reforçar el vincle amb la tradició local de la ceràmica. L’Associació de Ceramistes va organitzar tallers oberts al públic —torn, pintura amb barbotina i joc amb argila—, que van tenir una participació constant de famílies i joves. La demostració de raku en directe va afegir-hi el component més visual, amb foc i colors que van captar l’atenció dels visitants.

La programació musical del certamen va córrer a càrrec de The Beatphones, The Best Off i Litus 3.

La gerra commemorativa del certamen, que es va esgotar en només una hora.

La gerra commemorativa del certamen, que es va esgotar en només una hora. / Ajuntament de la Bisbal

El regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Martí Pérez, valorava molt positivament la primera edició de la fira: "La Bisbale ha nascut amb molta força i estem molt contents per la gran participació i per l’entusiasme de les cerveseres, els ceramistes, la Federació del Comerç i de tota la gent que va assistir a la Fira". Segons ell, la fira "reforça el vincle entre l’oci i el tret més identitari de la Bisbal: la ceràmica i l’artesania. Aquesta és una fira que hem construït entre tots: Ajuntament, comerciants, artesans i productors; i el resultat ha estat una plaça plena de vida, ceràmica, cultura i producte local».

Un dels tallers de ceràmica que s'hi van celebrar.

Un dels tallers de ceràmica que s'hi van celebrar. / Ajuntament de la Bisbal

Les cerveseres participants han destacat l’afluència de públic i el funcionament de la logística i alguns d'aquests elaboradors ja han expressat la voluntat de tornar l’any vinent, amb la intenció que la Bisbale es consolidi al calendari català de fires de cervesa artesana.

