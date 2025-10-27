Centenars d'assistents a la primera fira de la cervesa artesana de la Bisbal
Bisbale va comptar amb la participació de sis cerveseres locals i comarcals, i va incloure tallers de ceràmica i tres concerts
Les 200 gerres commemoratives es van esgotar en menys d’una hora
La Bisbal d’Empordà va celebrar aquest dissabte, 25 d'octubre, la primera edició de Bisbale, una nova fira dedicada a la cervesa artesana, amb una elevada afluència de públic a la plaça del Castell. Segons l’organització, centenars de persones van passar per l’espai durant la tarda per degustar cerveses de proximitat i participar en activitats vinculades a la ceràmica i la música.
L’oferta cervesera va aplegar sis elaboradors del territori —Albera, Cooperativa Cervesera Cadaqués, Cervesa de Roses, La Calavera, Limbik i No t’enfadis—, amb varietats per a tots els gustos. Un dels reclams més celebrats van ser les gerres commemoratives de ceràmica bisbalenca: les 200 unitats disponibles es van esgotar en menys d’una hora.
La fira pretenia també reforçar el vincle amb la tradició local de la ceràmica. L’Associació de Ceramistes va organitzar tallers oberts al públic —torn, pintura amb barbotina i joc amb argila—, que van tenir una participació constant de famílies i joves. La demostració de raku en directe va afegir-hi el component més visual, amb foc i colors que van captar l’atenció dels visitants.
La programació musical del certamen va córrer a càrrec de The Beatphones, The Best Off i Litus 3.
El regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Martí Pérez, valorava molt positivament la primera edició de la fira: "La Bisbale ha nascut amb molta força i estem molt contents per la gran participació i per l’entusiasme de les cerveseres, els ceramistes, la Federació del Comerç i de tota la gent que va assistir a la Fira". Segons ell, la fira "reforça el vincle entre l’oci i el tret més identitari de la Bisbal: la ceràmica i l’artesania. Aquesta és una fira que hem construït entre tots: Ajuntament, comerciants, artesans i productors; i el resultat ha estat una plaça plena de vida, ceràmica, cultura i producte local».
Les cerveseres participants han destacat l’afluència de públic i el funcionament de la logística i alguns d'aquests elaboradors ja han expressat la voluntat de tornar l’any vinent, amb la intenció que la Bisbale es consolidi al calendari català de fires de cervesa artesana.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro