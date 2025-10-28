Medalla d’or i de bronze per a la formatgeria Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu
L’empresa maçanetenca ha obert aquest any 2025
La formatgeria Mas Roquet, de Maçanet de Cabrenys, ha obtingut dues medalles al 31è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, celebrat a la Seu d’Urgell en el marc de la Fira de Sant Ermengol. El petit obrador, que va iniciar la seva activitat aquest 2025, s’ha endut l’or en la categoria de formatge de cabra de quallada àcida amb el seu Formatget, i el bronze en la categoria de matons, recuits i brotats amb el Recuit de Drap, una elaboració que ja havia estat distingida amb l’or al Fòrum del Formatge de Girona.
Els responsables del projecte, Cristina Domínguez i Marc Gorgot, expliquen que aquest any han estat munyint quaranta cabres de raça alpina i de l’Albera, i que de cara al 2026 ampliaran el ramat fins a setanta-cinc. Les cabres pasturen diàriament pels voltants del mas, entre suredes, contribuint a recuperar antics prats, crear paisatge en mosaic i prevenir incendis forestals, alhora que fomenten la biodiversitat de la zona.
Mas Roquet ja havia debutat amb èxit el passat 15 de març al II Concurs de Formatges Artesans de Catalunya, celebrat dins el Fòrum del Formatge de Girona i organitzat per ACREFA (Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà).
En aquella ocasió, la formatgeria va obtenir la medalla d’or amb el Recuit de Drap en la categoria de frescos i matons, consolidant-se com una de les noves promeses del formatge artesà català.
