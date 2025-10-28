Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Medalla d’or i de bronze per a la formatgeria Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

L’empresa maçanetenca ha obert aquest any 2025

La Formatgeria Mas Roquet, en la posició d’or.

La Formatgeria Mas Roquet, en la posició d’or. / Empordà

Redacció

Redacció

Maçanet de Cabrenys

La formatgeria Mas Roquet, de Maçanet de Cabrenys, ha obtingut dues medalles al 31è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, celebrat a la Seu d’Urgell en el marc de la Fira de Sant Ermengol. El petit obrador, que va iniciar la seva activitat aquest 2025, s’ha endut l’or en la categoria de formatge de cabra de quallada àcida amb el seu Formatget, i el bronze en la categoria de matons, recuits i brotats amb el Recuit de Drap, una elaboració que ja havia estat distingida amb l’or al Fòrum del Formatge de Girona.

Els responsables del projecte, Cristina Domínguez i Marc Gorgot, expliquen que aquest any han estat munyint quaranta cabres de raça alpina i de l’Albera, i que de cara al 2026 ampliaran el ramat fins a setanta-cinc. Les cabres pasturen diàriament pels voltants del mas, entre suredes, contribuint a recuperar antics prats, crear paisatge en mosaic i prevenir incendis forestals, alhora que fomenten la biodiversitat de la zona.

Formatgeria Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys

La Formatgeria Mas Roquet, en la posició de bronze. / Empordà

Mas Roquet ja havia debutat amb èxit el passat 15 de març al II Concurs de Formatges Artesans de Catalunya, celebrat dins el Fòrum del Formatge de Girona i organitzat per ACREFA (Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà).

En aquella ocasió, la formatgeria va obtenir la medalla d’or amb el Recuit de Drap en la categoria de frescos i matons, consolidant-se com una de les noves promeses del formatge artesà català.

Una cercavila d'escoles per animar els carrers de Girona de bon matí

Les fotos de la cercavila d'escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona

Error comú: la Seguretat Social pot negar-te la jubilació encara que tinguis 65 anys

No només són boníssimes: Aquestes son les propietats de la castanya, que la consoliden com a superaliment

Ho has de saber: Aquest pot ser el perillós motiu pel qual et vibra el volant del cotxe

Nous envasos: Brussel·les aposta per substituir el plàstic per fongs

La CUP s'oposa "frontalment" a la perllongació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret

Robatori amb violència a Platja d'Aro: arrenca un rellotge de 6.000 euros a punta de ganivet i acaba detingut

