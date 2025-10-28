Receptes per al Nadal amb peix de la Costa Brava
Pescadors i cuiners gironins participen durant el mes de novembre en una campanya itinerant de tallers gastronòmics per difondre elaboracions senzilles amb peix de temporada i de proximitat
Idear i preparar un menú de Nadal sovint requereix molta feina a les llars, a més de suposar un cost generalment alt. Per posar-hi remei, el Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava (GALP Costa Brava) ha impulsat una campanya gastronòmica amb cuiners com Gregory Abella o Joan Calsina que proposaran receptes senzilles elaborades amb peix de temporada i de proximitat. La iniciativa va arrencar aquest dissabte, 25 d'octubre, a l'Espai Medes de l'Estartit, amb el cuiner Marc Garssot del restaurtant local Pop'n'roll. Fins a finals del mes de novembre s'han programat cinc demostracions més de cuina en directe amb tast en diferents poblacions del litoral giron, en les quals un cuiner de renom i un pescador local compartiran receptes, tècniques i coneixement sobre cada espècie, com la seva morfologia i l'origen pesquer. Tots els tallers són gratuïts però requereixen inscripció prèvia.
Els pròxims esdeveniments de cuina en directe seguiran aquest calendari: el 6 de novembre a l'Aula Gastronòmica de Roses amb Gregory Abella, del restaurant Falconera; el 13 de novembre a la Llotja del Port de la Selva amb Àngel Bolaños i Carles Cubells del Celler; el 20 de novembre al Maram de l'Escala amb Jordi Jacas del Molí de l'Escala; el 26 de novembre a l'Espai del Peix de Palamós amb Narcís Oliu, cuiner d'aquest recinte; i finalment, el 27 de novembre a la Casa del Mar de Llançà amb Joan Calsina, del Vaixell.
Plats senzills i assequibles
Aquesta campanya de Nadal que ha impulsat el GALP Costa Brava té per objectiu promocionar el peix de llotja i reivindicar la seva importància dins del patrimoni gastronòmic del litoral gironí. Amb les demostracions gratuïtes de plats simples i assequibles, l'entitat pesquera vol oferir idees a les famílies per cuinar un menú saborós, que alhora fomenta el consum responsable i de proximitat.
Paral·lelament a l'esdeveniment, la productora GROP Audiovisuals gravarà tres vídeos –un resum de la campanya i dues receptes– que es podran veure a través de les xarxes socials. Pel que fa al disseny de la campanya gastronòmica, el grafisme i les il·lustracions són obra de la creadora Sònia Estevez.
La iniciativa, que posa en valor la feina de les confraries sòcies del GALP Costa Brava, està coordinada per Inspira Gastronomia i compta amb el suport de la Diputació de Girona i el cofinançament de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça prèviament enviant un correu electrònic a hola@inspiragastronomia.com.
