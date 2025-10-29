Girona Delícia
El preu dels pinyons s'encareix un 55% a les portes de la campanya de panellets, però continuen sent "els reis"
El Gremi de Pastissers de Girona assegura que els establiments "intenten no repercutir l'increment a la butxaca dels clients per no matar la tradició"
Tornen els panellets i, amb ells, la lupa es torna a posar en el preu dels pinyons. I és que mentre durant l'any els pastissers els compren a 45 euros el quilo, un mes abans del tret de sortida de la campanya el preu s'enfila fins als 70 euros al quilo (un 55% més). "Deu quilos de pinyons, que serveixen per elaborar entre 20 i 25 quilos de panellets, valen 700 euros", apunta el president del Gremi de Pastissers de Girona, Àngel Garcia. Tot i això, assegura que el de pinyons continua sent "el rei" dels panellets.
Davant d'aquest increment "desmesurat", que es repeteix "any rere any" per la regla d'or "de l'oferta i la demanda", els pastissers compren el gruix abans que el preu s'enfili, tot i que sempre acaben necessitant alguns quilos més quan el preu ja està pels núvols. És el cas de la pastisseria Jaume Figueras de Banyoles, que els ha hagut d'apujar cinc euros al quilo: "Hem hagut de tornar a comprar pinyons poc abans d'arrencar la campanya i el preu s'havia disparat, no podem assumir-ho nosaltres", asseguren.
Tot i que no sempre és possible, Garcia defensa que "molts" establiments "intenten no repercutir l'increment a la butxaca dels clients per no matar la tradició". Aquesta campanya, segons dades del Gremi de Pastissers, els establiments gironins estan despatxant el panellet de pinyons a "entre 60 i 65 euros el quilo" i l'assortit de panellets variats (amb peces d'ametlla, coco o cafè) a "entre 40 i 45 euros el quilo".
Des de fa uns anys, els establiments també opten per fer-ne de "més moderns, refrescants i visualment més estètics", amb sabors com els gerds, la maduixa o la llimona. Una fórmula que els permet, sobretot, captar públic més jove. Els clients "no solen comprar" grans quantitats de panellets, sinó que és més un "pica-pica", amb "dos d'aquesta varietat, dos d'aquesta altra i dos més de la de més enllà", explica.
"Es nota que la gent encara no ha cobrat"
La propietària de la pastisseria Reverter de Girona, Ruth Reverter, assegura que "es nota que la gent encara no ha cobrat". I és que si el cap de setmana passat (coincidint amb el pregó que donava el tret de sortida a les Fires de Sant Narcís) ja en van començar a vendre, els dies "forts" arribaran aquest cap de setmana. De moment, les vendes es mantenen "al ritme de l'any passat". Ells, però, també han hagut d'apujar el preu, en concret, dos euros el quilo. "La campanya passada no el vam tocar però aquest any ens hi hem vist obligats perquè nosaltres ho paguem tot més car, des dels pinyons a les escombraries", remarca.
En el seu cas, compra els pinyons directament a una trencadora de pinyons de l'Alt Empordà, a partir d'on assegura que "el preu es dispara perquè els italians, que també l'utilitzen per fer postres, el paguen millor; si no fos perquè guarda una part de la producció als clients de tota la vida, s'ho quedarien tot ells".
Mantenir preus perquè no en sobrin
Amb quatre anys de vida, la Postreria de Roses ha apostat per mantenir sempre el preu dels panellets: "És una campanya molt curta, prefereixo vendre els que faig que apujar el preu i que en sobrin", assegura el propietari de l'establiment, Albert Lozano.
Bon inici de campanya
La campanya, que es concentra sobretot aquest cap de setmana i es pot allargar fins a principis de la setmana vinent, ha arrencat "molt bé", segons el president del Gremi de Pastissers de Girona: "Quan venen dates assenyalades la gent sempre ve a la pastisseria, són conscients que la qualitat de la matèria prima és molt diferent de la dels productes que venen als supermercats, que fa cinc mesos que donen voltes i no saps d'on han vingut".
Tot i la irrupció de Halloween, una tradició que va guanyant terreny sobretot entre les generacions més joves, el president admet que no els fa mal: "Els panellets es venen durant gairebé dues setmanes mentre que Halloween són només dos dies; a més, és una tradició exclusiva catalana i en aquest sentit les escoles ens estan ajudant molt perquè organitzen castanyades i ensenyen als més petits que els panellets també han d'estar presents a les taules per aquestes dates". D'altra banda, assegura que "nosaltres també ens hem adaptat als nous costums i fem pastisseria dedicada a Halloween".
