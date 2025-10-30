Dijous de tapes a l'Escala
Una vintena de bars i restaurants del municipi oferiran els dijous fins el mes de juny una tapa acompanyada d'una beguda per 3,50 €, amb la intenció d'animar els carrers entre setmana
A l'estiu, l'Escala bull de gent i la població es multiplica. Quan arriba la tardor, i amb ella el fred, els veïns tendeixen a reduir els plans fora de casa, tot i que alguns locals del municipi continuen oberts tot l'any. És per això que disset bars i restaurants del poble s'han posat d'acord per lluitar contra l'oci estacional i han creat un nou concepte: Dijous de Tapa, Copa i Carrer! La intenció de la campanya és "que la gent es mogui de casa, faci quedades amb els amics, conegui els bars i les zones de l'Escala que són més buides, però també participen en la ruta", explica David Domi, propietari de la Barmuteria El Pelly, un dels bars que formen part de la ruta.
A partir d'aquest dijous 30 d'octubre i fins a mitjan juny (aturant l'activitat per Nadal i Setmana Santa), cada dijous del mes i cada bar participant oferirà una tapa diferent que s'acompanyarà amb un "zurito", sigui de cervesa, vi o vermut, per 3,50 €. El format és flexible: cada local tria si ho ofereix al migdia, al vespre o durant tot el dia. Els participants del Dijous de Tapes són: Frankfurt L’Escala, Bar el CER, Barmuteria El Pelly, Pipiripí, La Placeta, Saxsay Gastrobar, L’Escal, Sota Mar, Medusa, Voramar, Clarete, La Mar de Bé, Moka 20, Augustea, La Taverna de l’Antic, El Papáaa Braseria Argentina i Bar Chez Le Bruxellois.
Un "pintxo" i un "zurito"
Cada dimecres, l'entitat organitzadora Unió de Comerciants de l'Escala (UBET), publicarà a l'Instagram @dijousdetapes un carrusel de fotos amb totes les tapes de la setmana, oferint detalls sobre l'establiment, els ingredients i l'horari en el qual es servirà la tapa i la beguda.
"Els bars participants volem que els veïns surtin al carrer no només divendres, dissabte i diumenge; perquè si la gent no té res a fer, no surt de casa", apunta David Domi. Aquesta iniciativa també vol donar la mà a la gent jove, "que es puguin permetre un 'pintxo' i un 'zurito' a un preu molt assequible".
"Tot i que l'Escala és un poble, el territori és força extens. Per exemple, a la zona de Riells han obert cinc o sis locals i també participen en la ruta. En aquesta part del poble, a l'hivern no hi va molta gent, perquè és un lloc més turístic, però amb aquesta iniciativa potenciem que més gent recorri aquesta part", conclou David Domi.
La Pintxoween
La Barmuteria El Pelly va més enllà i aquest divendres 31 d'octubre s'ha aliat amb tres bars més de segona línia de mar, El Cer, Mallarenga i Pub Antic, per celebrar La Pintxoween, una festa de 'pintxos' bascos per només 2,50 €. A més, els organitzadors conviden als clients a anar-hi disfrassats per a l'ocasió i "descobrir què s'amaga darrere la nit de por escalenca". A partir de les 20 h, se serviran les tapes fins a les 22.30 h. I a partir de llavors i fins a les 00 h, començaran les sessions de música al bar El Cer amb DJ ThisOrder i al bar Pelly amb La Lume DJ.
