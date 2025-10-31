Es Niu, l'essència culinària de Palafrugell a taula
La tradició gastronòmica de Palafrugell es manté viva amb aquest guisat de cocció lenta que podràs tastar del 17 d’octubre al 14 de desembre
Palafrugell no és només un epicentre de la Costa Brava, sinó també el bressol d'una de les receptes més singulars i ancestrals de la cuina catalana: Es Niu. Més que un plat, és una càpsula del temps gastronòmica que narra l'evolució d'una comunitat.
El seu origen es remunta a una època en què la gastronomia s'adaptava al calendari religiós, ja que Es Niu va néixer com un humil plat de Quaresma. En els seus inicis, era una barreja estrictament de mar i camp, sense carn. Els ingredients fonamentals eren el budell de bacallà, l’ou dur, el peixopalo i la patata.
Amb el pas de les dècades, la recepta es va anar enriquint. Els pescadors de la zona van sumar-hi sèpia per aportar el sabor intens del Mediterrani, mentre que els surers el van completar amb aviram de cacera i, fins i tot, amb salsitxes. Aquesta fusió va convertir Es Niu en un plat típicament "taper", ideal per a les colles de surers que anaven a menjar a les barraques els dilluns.
La seva preparació, però, és una marató culinària: unes cinc hores de dedicació, de les quals una es destina al sofregit i quatre al guisat lent dels altres ingredients. Aquesta llarga cocció és la raó per la qual Es Niu és sovint un tresor amagat, absent de les cartes diàries i que cal encarregar a la majoria de restaurants.
Anar a tastar l’Es Niu és una fita que cal marcar al calendari
Per preservar i promocionar aquesta joia d’àpat, l’any 1998 van néixer les jornades gastronòmiques dedicades a Es Niu amb un objectiu clar: fer accessible aquest llegat a nous paladars i apropar-lo als amants de la tradició. Una manera de donar a conèixer el patrimoni cultural, gastronòmic i culinari de Palafrugell posant en valor un plat tradicional.
Enguany, les jornades se celebren del 17 d’octubre al 14 de desembre de 2025. Una oportunitat d'or per degustar-lo en establiments de renom de Palafrugell com l’Arc, Pa i Raïm, La Xicra, Xadó, l'Escola d’Hostaleria Baix Empordà (Palafrugell), Casamar (Llafranc) i La Sala de l’Isaac (Llofriu). En tots els casos és recomanable consultar els dies de tancament i reservar per anar.
Una altra bona ocasió per tastar aquest plat tradicional de la mà de cuiners experts, com Antonio Estrach, Quim Farreons i Antonio Izquierdo, és al Es Niu popular. El pròxim dissabte 15 de novembre d'11.30 a 13.30h a Plaça Nova (Palafrugell) tindrà lloc un tast amb copa de vi inclosa per un preu de 3€. Una oportunitat d’or per tastar questa delícia gastronòmica palafrugenca. Els tickets es compren a la mateixa carpa fins esgotar existències.
A més, la Fundació Josep Pla acollirà el dimecres, 19 de novembre, a les 19.00h, un Tast Comentat d’Es Niu amb restauradors com Roseta Jorba (Pa i Raïm), Toni Sáez (L’Arc) i Montse Soler (La Xicra), acompanyat de lectures de textos de Josep Pla sobre el plat. Una immersió cultural i culinària, per un preu de 15€, que permet posar en valor aquest patrimoni gastronòmic. Tota la informació està disponible a www.visitapalafrugell.cat.
