Molta presència gironina al Gastronomic Forum Barcelona
A més de cuiners com Joan Roca, Paco Pérez, les germanes Puigvert, Marc i Eduard Gascons i Javier Martínez, diversos cellers de vi i també productors gironins d'una àmplia varietat de sectors gastronòmics participaran en ponències i tallers del certamen
Cuiners com Joan Roca, Paco Pérez, les germanes Puigvert, Marc i Eduard Gascons i Javier Martínez lideren la nombrosa presència gironina en el Gastronomic Forum Barcelona, que se celebrarà entre dilluns 3 de novembre i dimecres 5 al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Al marge dels expositors procedents de la província de Girona que mostraran els seus productes en el gran aparador que és aquest certamen, també hi ha cellers de vi i productors d'una àmplia varietat de sectors gastronòmics que intervindran en ponències i tallers del Forum, com ara Poma de Girona, Aigua de Sant Aniol o el Mas Guri de Cassà de la Selva, per citar-ne només tres. La ponència inaugural del certamen, amb el títol de "La nova cuina catalana", anirà a càrrec de Ferran Adrià, que va ser xef i copropietari del restaurant El Bulli de Roses, i la cloenda la farà Joan Roca, xef i copropietari del Celler de Can Roca, que en aquesta ocasió parlarà del restaurant Fontané, el projecte més recent dels germans Roca.
En aquesta edició, el Gastronomic Forum Barcelona posarà l’accent en la nova cuina catalana. El saló comptarà enguany amb la major oferta expositiva de la seva història superant les 400 empreses presents –un 10% més que el 2024–, que mostraran les grans tendències i innovacions gastronòmiques. El Forum desplegarà a més un programa d'activitats que comptarà amb uns 180 ponents, així com una setantena de xefs que sumen 52 estrelles Michelin.
La presència dels cuiners gironins al Forum començarà amb Paco Pérez, del restaurant Miramar de Llançà, que dilluns presentarà la ponència "Receptes amb sabor a mar: tradició i innovació"; Javier Martínez, de Castell Perelada, mostrarà dimarts com es cuina el letugat, una de les receptes medievals del Llibre de Sent Soví; les germans Clara, Martina i Carlota Puigvert parlaran també dimarts de la relació del restaurant Les Cols d'Olot amb l'entorn natural de la Garrotxa, en la ponència "Evocar l'art a la cuina"; dimecres, Marc i Eduard Gastons, d'Els Tinars de Llagostera, cuinaran un suquet de peix en un taller sobre "Plats icònics de la cuina catalana", en el qual el xef televisiu Marc Ribas prepararà cim i tomba, el plat emblemàtic de Tossa de Mar, localitat amb la qual té molta relació; i Joan Roca clourà el Forum amb una ponència titulada "Fontané, un restaurant a les alçades", en la qual donarà detalls sobre l'establiment dedicat a la cuina catalana que els tres germans van obrir al costat de l'hotel Esperit Roca de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, i que homenatja la seva mare, Montserrat Fontané. També intervindran al Forum els cuiners del restaurant Disfrutar de Barcelona, Eduard Xatruch, Oriol Castro i el rosinc Mateu Casañas, que es van conèixer al Bulli i van obrir el Compartir a Cadaqués abans d'aterrar a la capital. La seva ponència es titula "Avantguardisme en evolució".
La participació gironina en el certamen es pot rastrejar en àmbits molt diversos, al marge de l'elevat nombre d'expositors: dimarts, el gastrònom Pep Nogué presentarà la Guia Augusta, que aplega els millors restaurants de cuina catalana; dimecres, Jeffrey Ruiz i Helena Termes, del restaurant La Cort del Mos de Palamós, es troben entre els candidats al premi Cuiner 2025 del Forum; i hi ha molts productors que participaran en ponències i tallers. Per exemple, Sant Aniol i Mooma (Palau-sator) seran a la ponència sobre begudes sense alcohol; Can Bech, de Fontanilles, en una sobre confitures i melmelades; Poma de Girona i la granja Mas Mori de Cassà de la Selva protagonitzaran la ponència "Poma de Girona i mozzarella gironina"; els cellers gironins La Vinyeta, Celler Cooperatiu d'Espolla, Eccocivi i Pere Guardiola intervindran en activitats relacionades amb el vi. Altres representants gironins en les activitats del certamen són la formatgeria La Xiquella, de la Vall d'en Bas; l'empresa de carn de caça Lantxaga, de Fornells de la Selva; Cuinats Jotri, de Juià; Pibernat Alimentària, d'Olot; la cerveseria artesana BdeGust, de Caldes de Malavella; l'oli del Mas Fuertes, de Corçà; Ànec de l'Empordà, de Serra de Daró; embotits Mont-Corb, de Sils; la càrnia Masia Empordà, de Figueres; Anxoves Callol Serrats, de l'Escala; Sa Tuna Gin, de Vulpellac; la cooperativa La Sobirana, de Santa Coloma de Farners; o Licors Moliné, de Ribes de Freser.
Josep Alcaraz, director del Gastronomic Forum Barcelona, destacava durant la recent presentació de la cita que l’assistència del 2025 ja és tot un “èxit” i que suposa una representació “important” de tots els sectors. També reivindicava el saló com el "millor lloc per fer contactes i negocis" en un ambient de "proximitat".
El saló reuneix per primera vegada en la mateixa edició tots els xefs catalana amb tres estrelles: Joan Roca, Jordi Cruz, Paolo Casagrande, Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch i els germans Torres i acollirà també el Simposi de Cuina Catalana, emmarcat en la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Aquest fòrum, que pretén radiografiar l’estat actual de la cuina catalana, reunirà investigadors, periodistes i xefs.
El director de continguts del Gastronomic Forum, Pep Palau, considera que la nova cuina catalana reflecteix la maduresa d’un model gastronòmic que ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència. Segons ell, es viu un moment decisiu en què tradició i modernitat conviuen, “consolidant Catalunya com un dels referents internacionals”. “La cuina catalana al final és el nostre ADN, així com una expressió de la nostra marca i de la nostra cultura”, defensava en la presentació del certamen Arantxa Calvera, directora de l'Agència Catalana de Turisme.
