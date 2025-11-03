La Gamba de Palamós, primera del Mediterrani en incorporar-se al Programa MSC de Millora
El projecte internacional sobre pesca sostenible estableix un pla d'acció verificat que, en el cas de Palamós, s'allargarà fins a l'abril de 2028 amb mesures com reduir l'impacte sobre els hàbitats marins
La Gamba de Palamós fa un pas més en el seu camí cap a la sostenibilitat. La pesquera d'arrossegament de gamba vermella (Aristeus antennatus) de Palamós ha estat reconeguda a la fira Conxemar 2025, celebrada a Vigo, per la seva incorporació al Programa MSC de Millora, impulsat pel Marine Stewardship Council (MSC). Es converteix així en la primera pesquera del Mediterrani que entra en aquest projecte internacional.
El Programa MSC de Millora estableix un pla d'acció verificat i transparent que permet a les pesqueres avançar progressivament cap a la certificació completa de sostenibilitat MSC. En el cas de Palamós, el pla s'allargarà fins a l'abril de 2028 i preveu accions per millorar la selectivitat de les captures, recollir més dades científiques i reduir l'impacte sobre els hàbitats marins.
Aquest nou pas culmina més d'una dècada de treball de la flota en favor d'una pesca més selectiva i responsable. Des del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós (2013), s'han aplicat mesures com disminuir en un 60 % de captures juvenils i incorporar portes semipelàgiques, que redueixen l'impacte sobre el fons marí.
"Entrar al Programa MSC de Millora és un reconeixement a l'esforç col·lectiu que la flota de Palamós fa des del 2013 per garantir la sostenibilitat del nostre recurs més emblemàtic", ha destacat Cristina Mañas, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós i l'OPP91 – Organització de Productors Pesquers de Palamós.