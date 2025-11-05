Helena Termes i Jeffrey Ruiz, de La Cort del Mos de Palamós, premi Cuiner 2025 al Gastronomic Forum Barcelona
El restaurant que van posar en marxa fa mig any també ha estat distingit amb el premi Guia Augusta a la millor cuina dolça
Helena Termes (Figueres, 1995) i Jeffrey Ruiz (Badalona, 1992), que van posar en marxa fa sis mesos a Palamós el restaurant La Cort del Mos, han rebut el premi Cuiner 2025, concedit al Gastronomic Forum Barcelona. La proposta de Termes i Ruiz, una mirada moderna a la cuina tradicional de Catalunya, ha convençut el jurat popular i professional que ha concedit el guardó, al qual també optaven els cuiners dels restaurants Casa Parera (Mataró), El Cup Vell (Tarragona), El Raier (La Pobla de Segur), La Sosenga i Franca, tots dos de Barcelona.
La feina de Termes i Ruiz ja havia estat reconeguda dimarts al mateix Forum, quan se'ls va concedir el premi Georgina Regàs a la millor cuina dolça, dins dels nous premis Guia Augusta a la cuina catalana. "Vam obrir fa sis mesos amb molta il·lusió, perquè és un projecte molt personal", va declarar Helena Termes en aquell moment. "Fem cuina catalana, donant-li una volta, amb producte molt proper, del territori, i treballant amb petits proveïdors", va afegir, i va esmentar la tercera persona de l'equip, Hamsa Ayyan. "Sense ell no podríem aixecar la persiana cada dia", apuntava.
Helena Termes es va formar a l'Escola d'Hostaleria de Girona i Jeffrey Ruiz al CETT. Van treballar en diversos establiments abans de coincidir a Peralada, a l'equip de Paco Pérez, ella fent pastisseria i ell als banquets. Fins que van decidir iniciar el seu projecte en solitari, que ha arrencat amb molt èxit.
