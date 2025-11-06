La nova Ratafia Cabrera protagonitzarà la 44a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners
El concurs de ratafies més antic de Catalunya torna a batre rècords, amb 314 elaboracions casolanes presentades
La nova Ratafia Cabrera protagonitzarà la 44a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners que se celebra fins diumenge. La beguda s’inspira en una recepta del segle XIX descoberta a Sant Pere Cercada i ret homenatge al Vescomtat de Cabrera. El concurs de ratafies més antic de Catalunya torna a batre rècords, amb 314 elaboracions casolanes presentades. El programa inclou novetats com el primer concurs de cuina amb ratafia.
El projecte de la Ratafia Cabrera neix de la col·laboració entre els Amics del Castell de Montsoriu, la Confraria de la Ratafia i la Cooperativa La Sobirana.
La Ratafia Cabrera s’inspira en la fórmula de Joaquima Roca Juny (1866-1932), remeiera de Sant Pere Cercada, descoberta a partir d’un herbari de 1919 localitzat pel naturalista Martí Boada a Riells i Viabrea. Coneguda per guarir amb plantes i preparar una ratafia reservada per a ocasions especials o per la visita de les trementinaires de Tuixent, la Joaquima representa la saviesa popular i femenina de les nostres muntanyes.
El nou licor reprodueix aquest esperit amb 39 plantes autòctones del Montseny, les Guilleries i el Collsacabra, sense espècies foranes, utilitzant només fonoll com a anisat. El resultat és una ratafia d’aroma floral i mentolada, que vol ser un reflex autèntic del territori.
Rècord de participació al concurs
La Nit de Gala de la Ratafia, que se celebrarà aquest divendres al pavelló de la Nòria, acollirà el sopar popular i la proclamació del guanyador del 44è Concurs de Ratafies Casolanes, el més antic de Catalunya. Enguany s’ha tornat a batre el rècord de participació, amb 314 elaboracions presentades, superant les 301 de l’any passat.
Durant la gala també s’anunciarà el Confrare d’Honor, que enguany recaurà en Jaume Guinovart, mestre ratafiaire i ànima de la Fira de la Ratafia de Centelles.
Novetats a la programació
Entre les novetats de la programació destaca la xerrada i taller dedicats al xuixo de ratafia elaborat per la Pastisseria Trias, guanyadora del concurs “El Millor Xuixo del Món”, i el primer concurs de cuina amb ratafia, obert a cuiners amateurs i professionals.
També s’hi presentarà el nou llibre del gastrònom Jaume Fàbrega, dedicat a la ratafia, i es farà una conversa amb les autores de la guia Les plantes de la ratafia. A més, Fra Valentí Serra, caputxí i expert en tradicions monàstiques, oferirà la conferència “La ratafia i els licors monàstics i pairals” i presentarà el seu nou llibre Begudes pairals i conventuals.
Tastos, correfocs i concerts
Durant tot el cap de setmana hi haurà tastos guiats, amb la participació de Marta Cortizas, sommelier d’El Celler de Can Roca i reconeguda com la millor sommelier d’Espanya 2025.
La Festa oferirà també la tradicional mostra de ratafies a la plaça Farners, litúrgies, cercaviles, tallers familiars, correfocs, concerts i visites a l’obrador de La Sobirana.
Un any més, es manté el sistema de degustacions amb copa de vidre i tiquets, una fórmula sostenible que permet gaudir de la festa amb responsabilitat. El pack, amb copa, suport i dos tastos, tindrà un cost de 5 euros.
Organitzada per la Confraria de la Ratafia, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Diputació de Girona i nombroses entitats locals, la Festa de la Ratafia s’ha consolidat com un referent de la cultura popular catalana.
Amb la nova Ratafia Cabrera com a emblema, la 44a edició reafirma l’esperit col·lectiu i artesanal d’una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros