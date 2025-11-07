Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
Can Pericus de Banyoles s'imposa en el concurs convocat pel Gremi de carnissers i xarcuters artesans de les comarques gironines, celebrat a la Fira de Mostres de Girona i obert a elaboradors de tot Catalunya
Excel·lència artesanal, qualitat dels ingredients i elaboració dels canelons. Són els tres elements que va destacar el jurat a l'hora de concedir a la carnisseria i xarcuteria Can Pericus de Banyoles el primer premi en el concurs per triar el Millor Caneló tradicional de l’any 2025 a Catalunya. El certamen, organitzat pel Gremi de carnissers i xarcuters artesans de les comarques gironines, amb la col·laboració del segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona, va designar el guanyador durant la recent Fira de Mostres de Girona. L'actual propietari de Can Pericus, David Roca, va explicar en conèixer la notícia que "sempre ens hem definit com a innovadors i ens agraden les tendències més actuals, però alhora som amants dels clàssics i de la tradició. És per això que ens fa especial il·lusió que se’ns hagi premiat pels nostres canelons, una recepta de tota la vida que fa més de 40 anys que elaborem. És un veritable orgull per a nosaltres que el Gremi de carnissers i xarcuters artesans de les comarques gironines hagi reconegut la nostra manera de preparar-los”.
El concurs estava obert a receptes de canelons tradicionals, farcits de carn, amb beixamel i formatge i posteriorment gratinats; hi van participar negocis amb seu a Catalunya que disposen de la denominació Carnisseria-Xarcuteria i associats a algun dels Gremis de la Federació catalana de carnissers, cansaladers i xarcuters. El jurat l'integraven professionals de l’àmbit gastronòmic, especialistes en productes carnis i representants de la comunitat local, que van valorar sobretot el sabor, la textura i la presentació dels canelons. A més del primer premi a Can Pericus, el jurat va concedir un segon premi a Nadal Artesans, de Sarrià de Ter, i una menció especial a la Carnisseria Cal Xevi, del barri Sant Narcís de Girona.
El premi al Millor Caneló tradicional de l’any 2025 a Catalunya consisteix en un distintiu exclusiu, símbol segons l'organització de "la seva excel·lència en l’elaboració de canelons artesans i que serveix com a senyal de qualitat per garantir que el seu treball destaca en el món de la gastronomia tradicional". Van recollir el guardó el premi Pere Roca i Kimi Turró, de la Xarcuteria i Carnisseria Can Pericus, acompanyats per les cuineres Irene Casademont i Janeth Reina. En aquest sentit, David Roca apuntava també que "és un premi per a tot l’equip que forma part de Can Pericus i amb aquest èxit el que volem és agrair i donar visibilitat a la gent que hi treballa cada dia. Al darrere d’uns canelons hi ha molta feina i s’ha de reconèixer l’esforç que hi posen i la passió amb la qual els fan”.
Aquest és el segon guardó que ha rebut en poques setmanes Can Pericus, reconegut a l'octubre per part de la Generalitat de Catalunya amb el Premi Nacional a l’Establiment Centenari pels més de 125 anys de trajectòria. David Roca ho relacionava amb el premi al millor caneló: "Aquest guardó és la cirereta del pastís, perquè ens arriba el mateix any que el ‘gastrobar’ celebra una dècada de vida i quan acabem de rebre un guardó pels nostres més de 125 anys d’història”.
Espai de trobada i tertúlia
Pere Roca i Curet va fundar Can Pericus com una carnisseria a Mata (Porqueres) i després va traslladar el negoci a la plaça de les Rodes de Banyoles. Com expliquen els seus responsables, "l’actual establiment, més de 125 anys després, manté l’essència i el nom original d’aquell segon emplaçament, la casa pairal de la família Roca". Pere Roca va obrir primer una botiga a Banyoles, que més endavant va ser una fonda on s’hi servia menjar i beguda. "Amb els anys, Can Pericus va esdevenir un espai de trobada i tertúlia obert a tothom", afegeixen.
David Roca, quarta generació de carnissers i xarcuters, n’és ara el propietari amb la seva parella, Joaquim Roqué: "Tots dos mantenen viu el llegat iniciat l’any 1899, que ha anat tenint continuïtat amb el pas del temps. Començant pel trasllat a la plaça Major, a la dècada dels 40 del segle passat, i seguint pel punt d’inflexió que es va viure temps després, als 80, quan en Pere Roca i la Kimi Turró, els pares d’en David, van apostar per la innovació i la creativitat. Va ser aleshores quan es va situar l’establiment al capdavant d’aquest sector, aportant-hi modernitat i noves idees per revolucionar el món de la carnisseria. Es va créixer i ampliar el negoci amb d’altres productes, convertint-se en un referent a Banyoles i a la comarca del Pla de l’Estany", s'explica en un comunicat de l'establiment, que manté l'activitat xarcutera a partir de receptes pròpies i productes elaborats artesanalment.
Can Pericus ha evolucionat i fa uns anys va obrir una botiga nova a la Vila Olímpica, al costat de la qual té també el restaurant ’gastrobar’ Can Pericus, que ara es planteja oferir els premiats canelons de la casa de manera fixa a la carta, i no només en dates assenyalades com fins ara.
