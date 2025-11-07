Maçanet de Cabrenys esdevé la capital de la tardor amb la seva Fira de la Castanya
La proposta arriba la seva 23a edició aquest dissabte mantenint la programació tradicional, formada per tallers, tastets i mercats
Aquells qui es vulguin atipar de castanyes tenen l'oportunitat de fer-ho aquest dissabte a Maçanet de Cabrenys, on se celebrarà la seva tradicional fira al voltant d'aquest fruit. En el marc de la 23a edició d'aquesta activitat, la plaça de la Vila del poble acollirà de nou i durant tot el dia un mercat de venda de castanyes, tant cuites com crues, a més de bunyols, moniatos, i productes artesanals de proximitat i entitats del poble. Paral·lelament, els restauradors i elaboradors del poble oferiran lots de tapes de tardor i beguda en el marc del Maçatapa.
Més enllà de les propostes gastronòmiques, la programació comptarà amb la tradicional caminada popular i una ruta històrica a càrrec de l'historiador Pere Roura. Al seu torn, l'art també tindrà cabuda en aquesta fira amb la participació dels Urban Sketchers, que durant tot el matí il·lustraran el poble i exposaran les seves obres a la plaça de la Vila. Les activitats artístiques continuaran amb l'actuació en directe del grup La Folk, davant l'Església de Sant Martí, a les 12.30 h i a les 17.30 h, i la presentació del llibre "Totes les olors del món", de Neus Safont i Puigvehí, a les 17 h a l'Edifici Miquel Barnadas.
El torn de la mainada arribarà a les 16 h amb un taller a la terrassa de Can Viola de la mà de Cal Cabasset, que ensenyarà als més menuts a crear el cistell perfecte per recollir castanyes.
La guinda del pastís de la programació serà el sorteig especial de productes de la Fira i col·laboradors, a la plaça del Vila a les 18.30 h.
