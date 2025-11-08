Santa Coloma de Farners, capital de la ratafia
El municipi de la Selva acull la 44a edició de la Fira de la Ratafia durant aquest cap de setmana, en la qual presenten la nova Ratafia Cabrera
Tot i el pronòstic de pluja que s’esperava per aquest dissabte, la Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners s'ha omplert de visitants que han acudit al municipi principalment per degustar mostres de ratafies i comprar productes locals a les diferents parades. El volum de gent s'ha concentrat a la plaça Farners, on els assistents poden tastar totes les varietats durant el cap de setmana, a més de conèixer el seu origen i cada procés d’elaboració. Les degustacions tenen un preu de cinc euros i inclou una copa, un suport per dur-la i dos tastos.
Paula Bellido i Mireia Ruiz són dues gironines amants de la ratafia que s'han desplaçat fins al municipi per gaudir dels tastets i, si l’ocasió ho mereixia, endur-se’n una a casa. Bellido, que era el primer any que hi anava, explica que s’ha sorprès en veure la quantitat de ratafies que s'ofereixen a la Fira. Per la seva part, Ruiz detalla que el millor del certamen és l’experiència d’anar provant diferents varietats, com la de crema o la natural. També considera que el preu "s’ajusta molt bé pel servei que ofereixen". Al final de la jornada, totes dues van comprar la botella de la ratafia que més les va captivar.
Mostres i degustacions
Durant tot el cap de setmana, els expositors omplen la plaça Farners per donar a conèixer les seves elaboracions. Molts d’ells hi són fa anys, i alguns s’han anat incorporant en les darreres edicions. És el cas, per exemple, de la Ratafia Brot, que va néixer durant la pandèmia de la Covid a Centelles i la produeixen a la cooperativa La Sobirana de Santa Coloma de Farners. Fa tres anys que participen en la Fira, la qual apunten que "si tens una ratafia, aquí hi has de ser". Marc Rodríguez, un dels representants de Brot, considera que el millor és "compartir amb els firaires les diferents varietats, provar les novetats i veure les reaccions de la gent en tastar-les". "És molt interessant el contacte entre la gent i el productor, perquè el ‘feedback’ és directe", expressa Rodríguez.
Algunes de les ratafies exposades a la Fira s’elaboren a l’obrador de La Sobirana, que també té una parada a la plaça on presenten les seves marques pròpies El Penjat i La Penjada. Pau Torra, soci fundador de la Sobirana, apunta que especialment aquest any "hi ha moltes activitats entretingudes", com el concurs de cuina amb ratafia que va tenir lloc el dissabte al matí, una novetat d’enguany. Molts dels visitants ja coneixen les elaboracions de la cooperativa i "ens venen a buscar directament", la qual cosa els emociona perquè els demostra que "es recompensa la feina feta".
La Cabrera, protagonista
Entre totes les varietats, la protagonista d’aquest any és la Ratafia Cabrera, un projecte que neix de la col·laboració entre els Amics del Castell de Montsoriu, la Confraria de la Ratafia i la Cooperativa La Sobirana. El confrare Xavi Amat explica que els ha sorprès "la bona acollida" dels visitants envers aquesta novetat. Les seves característiques agraden sobretot "al sector femení", en ser una ratafia "molt fina, aromàtica, amb tocs florals i una graduació de només 22 graus". Segons el confrare, aquesta pretén "connectar el passat amb el present" i "concentra tot el patrimoni i el paisatge de la nostra comarca en una copa". Amat explica que és una ratafia "per beure en tot moment", tot i que és una beguda que "casa molt bé amb els sobretaules, un moment per estar amb amics, durant tardes llargues. Però que també està de moda com a vermut, amb un parell de glaçons de gel".
Organitzada per la Confraria de la Ratafia, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Diputació de Girona i nombroses entitats locals, la Festa de la Ratafia s’ha consolidat al llarg dels anys com un autèntic referent de la cultura popular catalana.
