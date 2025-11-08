Tastar vins en monestirs
Arrenca una nova edició del cicle "Vins i monestirs", organitzat per la DO Empordà, que inclou una visita guiada a un temple i una degustació de vins de l'entorn
Aquest dissabte al migdia ha arrencat a la Vall de Santa Creu (Port de la Selva), amb les entrades esgotades, una nova edició del cicle "Vins i monestirs", que organitza la Denominació d'Origen Empordà i que inclou una visita guiada a un temple i un tast al mateix recinte de vins produïts a l'entorn. El cicle s'allarga tots els dissabtes del mes de novembre, sempre al migdia, i amb un preu de 20 euros. Les properes cites són el dia 15 a la Canònica de Santa Maria del Roure (Pont de Molins), el 22 al Mas del Vent (Palamós), i el 29 a Santa Maria de Panissars (la Jonquera). Per a aquestes tres activitats encara hi ha places disponibles que es poden adquirir a través de la web de la DO Empordà.
Els responsables de la proposta la justifiquen explicant que l’Empordà "és territori ric de vins i monestirs i aquest fet no és cap coincidència. De ben antic les terres empordaneses van acollir multitud de monestirs i priorats que, durant segles, van escampar el cultiu de la vinya i van anar perfeccionant l’art de transformar el most en vi". Segons els organitzadors del cicle, "avui en dia moltes de les vinyes de la Denominació d’Origen s'estenen pels antics dominis monàstics i el vi que neix d’aquesta terra és fruit de l’herència dels grans monestirs que antigament van poblar valls i muntanyes empordaneses". Des de l'any 2019, el Consell Regulador de la DO dona a conèixer aquest llegat amb aquest cicle dedicat als vins i monestirs.
