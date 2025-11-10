Un 66% de vins de la DO Empordà reben "l'excel·lent" a la Guia Peñín i tres dels vins d'"extraordinaris"
Els vins més ben puntuats son monovarietats elaborades amb les varietats tradicionals de la denominació, la garnatxa i la carinyena
Dos dels vins del celler Perelada i un del celler Vinyes dels Aspres han estat els més ben puntuats
El 66% dels vins Denominació d'Origen (DO) Empordà valorats a la Guía Peñín 2026 reben la qualificació d’excel·lents. Tres dels vins aconsegueixen la qualificació d’extraordinaris i prop d’una norantena la nota d’excel·lents. Els vins més ben puntuats són principalment monovarietals elaborats amb les varietats tradicionals de la denominació: la garnatxa i la carinyena. Els vins de la DO també han rebut reconeixements a la Guia de Vins de Catalunya i els Premis Vinaris.
Des de la DO Empordà remarquen que "la millora constant de les qualificacions dels vins empordanesos en cada edició de la guia torna a posar de manifest la millora qualitativa de les elaboracions dels cellers de la DO Empordà durant els últims anys". Consideren que "aquesta millora ha anat acompanyada per l'aposta dels cellerers empordanesos per les varietats autòctones que han permès elaborar vins singulars i amb molta personalitat".
Concretament, segos han informat des de la DO Empordà, 90 dels 137 vins recollits a la guia han obtingut entre 90 i 94 punts, el que equival a excel·lents.
A la llista d'"excepcionals" que suposa entre 95 i 100 punts han entrat tres dels vins: vi negre Perelada Finca Garbet 2021, del celler Perelada; del dolç Perelada Garnatxa de l’Empordà 12 anys, també del celler Perelada, i el dolç Bac de les Ginesteres, del celler Vinyes dels Aspres.
A continuació figuren cinc vins amb 94 punts: dos també del celler Perelada -els negres Efimer 2022 i el Perelada Aires de Garbet 2021-; un del celler Gerisena – el dolç Somnis de Gerisena Sol i Serena -; un del celler Espolla -el dolç Soliserena Garnatxa d’Empordà Solera-, i un del celler Vinyes dels Aspres -el negre Soques 2018-.
Un total de 14 vins reben una puntuació de 93 punts; 19 vins aconsegueixen 92 punts; 20 assoleixen una nota de 91 punts, i 29 reben una qualificació de 90 punts. De la resta de vins puntuats, tots reben la qualificació de molt bons (entre 85 a 89 punts).
Els vins més ben puntuats són majoritàriament monovarietals i elaborats amb les varietats tradicionals de la denominació: la garnatxa i la carinyena.
Els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la Guia Peñín, amb el 49% del total. A continuació, hi figuren els vins blancs, amb un 33%; els dolços, amb un 14%, mentre que els rosats concentren un 4%.
31 cellers de la DO Empordà
Els cellers Espolla, Espelt Viticultors, Gerisena, Olivardots, Vinyes dels Aspres, Martí Fabra, Perelada, Arché Pagès, Brugarol, Mas Llunes i Massís de l’Albera són els que aconsegueixen un major nombre d’excel·lents. La Guia Peñín valora els vins de 31 cellers DO Empordà, 27 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent.
Més reconeixements
Les bones notes de la Guía Peñín s’afegeixen a altres reconeixements recents pels vins empordanesos. La Guia de Vins de Catalunya 2026 ha escollit tres vins empordanesos com a millors de les seves categories. Concretament, el VD'O 6 2023, de Vinyes d'Olivardots, s'ha endut el guardó a la Millor Carinyena Blanca; el Singulars de Garnatxa Roja 2023, del celler Mas Llunes, ha estat escollit Millor Garnatxa Roja, i el Vi de Panses, del celler Vinyes dels Aspres, com Millor Vi Dolç.
15 vins als Premis Vinaris
Pel que fa als Premis Vinaris, un vi de l'Empordà, el Torre de Capmany, del celler Pere Guardiola, ha estat distingit amb el Gran d'Or de vins dolços, rancis i de postres que premia el millor vi d'aquesta categoria.
Els Premis Vinaris han premiat en total una quinzena de vins empordanesos. A destacar les medalles d'or per l'Airam, del celler Espelt, i Solera 1931 Espolla, del celler d'Espolla en la mateixa categoria de vins dolços; i la medalla d'or pel Finca Malaveïna 2022, del celler Perelada, en la categoria de negres de criança. Els Premis Vinaris també van escollir l'etiqueta d'un vi de l'Empordà com a millor d'aquesta edició. Es tracta de l'etiqueta de l'Ethèric Blanc de Noirs, de Vinyes d'Olivardots. I finalment, un altre celler de l'Empordà va ser distingit amb el premi al millor projecte ecològic que va recaure en el celler Espelt.
